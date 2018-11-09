Рынок акций РФ в начале дня снизится на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков. Рубль останется под давлением санкционной тематики и сползающей в район 70 долларов нефти.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается понижением индекса Мосбиржи примерно на 0,3-0,4% вблизи отметки 2430 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2420 и 2410, значимыми сопротивлениями станут отметки 2450 и 2460 по индексу, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Новая порция американских санкций коснулась группы физических и юридических лиц, и не окажет серьезного влияния на валютный рынок, хотя и может иметь краткосрочный психологический эффект, свое негативное влияние на котировки рубля окажет, скорее, подешевевшая ночью нефть, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 66,2-67,6 рубля, для европейской валюты — 75,2-76,7 рубля, оценил он.

Прогноз по доллару на сегодняшние торги: 66,6-67,0 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

США в четверг ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,55% на фоне решений и комментариев ФРС США, которая по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра понижались на 0,1-0,3%. Азиатские биржи при этом снижались на 0,1-2,3%, японский Nikkei 225 — на 1,1%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 1,2%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,3%, до 70,84 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1348 доллара против 1,1363 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся в минусе на волне коррекции и фиксации прибыли игроками, отмечают эксперты. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,27% — до 2438,62 пункта, индекс РТС — на 0,77%, до 1155,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 58 копеек — до 66,90 рубля, евро — на 10 копеек — до 75,98 рубля.