Русагро представит свои результаты за 3к18 по МСФО в понедельник, 12 ноября.

Компания уже опубликовала свои операционные результаты за квартал, которые показали существенный рост цен на сахарную свеклу (+28% г/г), зерно (+80–115% г/г) и свинину (–9% г/г). Позитивное влияние на показатели Русагро оказывает восстановление в сахарном сегменте (прогноз производства на 2019 г. составляет 5,5–5,8 млн т против прогноза потребления на уровне 6,1 млн т) и нормализация баланса между спросом и предложением после двух лет избытка предложения. Таким образом, в октябре цены на сахар выросли на 50% г/г, до 33 руб./кг, что окажет поддержку финансовым показателям компании в краткосрочной перспективе. Кроме того, на показателях Русагро благоприятно сказывается рост цен на пшеницу, обусловленный низким урожаем (-18% г/г, до 110 млн т) и ослаблением рубля относительно доллара.

По нашим оценкам, EBITDA за 3к18 выросла в годовом сопоставлении в 1,4 раза, до 4,5 млрд руб. Это первый признак восстановления после двух лет слабых показателей. Разворот на рынке сахара и восстановление мировых и внутренних цен на сельхозпродукцию создают риск превышения наших прогнозов финансовых показателей Русагро. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать. Во время телеконференции мы ожидаем услышать подробности по структуре расходов от нового урожая, предстоящему расширению свиноводческих мощностей в Центральной части России и на Дальнем Востоке, а также комментарии по поводу приобретения холдинга Солнечные продукты и взгляд руководства на параметры сделки и потенциальную доходность.



