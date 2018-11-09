ВТБ вчера представил финансовые результаты за 3К18 и провел телефонную конференцию. Чистая прибыль за 3К18 выросла на 137% г/г (на 13% г/г с учетом коррекции на прочий доход), что примерно соответствует нашим ожиданиям и на 2% опережает консенсус-прогноз рынка. Менеджмент подтвердил свой прогноз по чистой прибыли на уровне 170 млрд руб. по итогам 2018 г. Таким образом, мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций банка.

В то же время телефонная конференция не прояснила ситуацию с дивидендными выплатами по итогам 2018 г., и мы ожидаем, что это будет определять динамику акций в ближайшие 1-2 квартала. Сейчас ВТБ торгуется по низкому коэффициенту 0,5x 2019П P/BV. Тем не менее, учитывая не вполне ясную ситуацию по дивидендам на 2018 г., мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям Сбербанка, дивидендная доходность которых составит 9-11% 2018П.