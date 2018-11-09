Глава ЦБ вчера сделала ряд заявлений по денежно-кредитной политике. Судя по комментариям, монетарная политика останется жесткой. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Госдуме в очередной раз повторила, что в условиях неопределенности регулятор будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Кроме того, по ее словам, более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного роста в будущем. Эти слова прозвучали как подготовка рынка к повышению ставки на заседании в декабре: в январе ожидается резкий всплеск роста цен из-за повышения НДС и тарифов. Также Набиуллина подчеркнула сохраняющиеся внешние риски, за последние полгода проинфляционное давление усилилось как со стороны внешних, так и со стороны внутренних факторов. Эффект от сентябрьского повышения ключевой ставки она оценила положительно. Как отмечено выше, эти высказывания можно рассматривать как попытку подготовить рынок к повышению ставки в декабре, при том что пока формальных поводов для этого нет (так, годовая инфляция по итогам октября оказалась чуть ниже ожиданий рынка). Особое внимание надо обратить именно на слова о важности более оперативного повышения ставки, даже если инфляция будет вполне соответствовать прогнозу. При этом, если не произойдет ничего экстраординарного, можно ожидать лишь небольшого повышения ставки, на 25 б.п.

ЦБ должен объявить решение по покупкам валюты до конца года. Это объявление также должно повысить предсказуемость действий регулятора. Мы полагаем, что в начале следующего года Банк России будет вынужден возобновить интервенции на валютном рынке, отказ от них при сохранении бюджетного правила уже вызвал отток значительного объема ликвидности из банковской системы, а в начале следующего года может привести к структурному дефициту ликвидности. Структурный дефицит ликвидности потребует от ЦБ возобновить аукционы репо и расширить прочие операции по предоставлению ликвидности, вместе с тем, учитывая, что бюджетное правило приведет ко все большему оттоку ликвидности, объем фондирования, которое ЦБ будет вынужден предоставлять банкам, будет только расти. С другой стороны, если Центробанк начнет активные покупки валюты, чтобы компенсировать конверсионные операции Минфина в сентябре–декабре, то это может создать дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке. От регулятора требуется найти взвешенное решение, причем, чтобы смягчить негативный эффект для валютного курса, необходима определенная гибкость.