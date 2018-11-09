По итогам заседания FOMC, как и ожидалось, ставка была сохранена на уровне 2-2,25% годовых. Каких-либо существенных изменений в пресс-релизе не произошло (в частности, по мнению комитета, сокращение безработицы и рост расходов домохозяйств остались сильными, годовой реальный рост ВВП США за два последних квартала превысил 3%), за исключением некоторого ухудшения оценки роста инвестиций в основной капитал.

Исходя из пресс-релиза, нет никаких сомнений в устойчивости сильного роста, что требует продолжения умеренного ужесточения монетарных условий. Таким образом, комитет нацелен следовать намеченному курсу (траектории изменения ставки, соответствующей консенсус-прогнозу, опубликованному после сентябрьского заседания), который предполагает одно повышение ставки на 25 б.п. в декабре и еще 3 повышения в следующем году.

Участники рынка с вероятностью 74,5% также предполагают повышение ставки в декабре. Однако ожидания на следующий год отличаются: условная (при условии одного повышения в этом году) вероятность 3-х повышений составляет всего 29% против 64% для 2-х повышений. Соответственно, есть лишь уверенность в том, что с текущего момента до конца следующего года произойдет 3 повышения.

По-видимому, консенсус-мнение участников рынка предполагает заметное замедление экономики к 2020 г. вследствие проявления эффекта от повышения долларовой ставки и сокращения баланса ФРС. В частности, есть опасения, что к концу следующего года произойдет исчерпание долларовой ликвидности у американских банков, то есть сокращение ее уровня до размера минимально допустимых резервов, которые банки обязаны держать в ФРС в соответствии с Базель 3. В таком случае ФРС придется экстренно «нажимать на тормоза», чтобы не допустить сваливания в рецессию.

Отсутствие «голубиных» сигналов в пресс-релизе не способствовало продолжению ралли: американский рынок ушел в небольшой минус ( 0,25% по S&P), при этом хуже рынка выглядели бумаги энергетического сектора (-2,2%) на фоне продолжающейся коррекции цен на нефть (почти до 70 долл./барр. Brent против 86 долл./барр. в начале октября).