Инфляция сохранилась на отметке в 0,1% н./н. на первой неделе ноября. И хотя среднесуточный темп роста цен снизился до 0,009% (против 0,011% в среднем за октябрь), годовая цифра немного ушла вверх, до 3,6% г./г. (3,5% г./г. в октябре). В целом такая динамика соответствует нашим ожиданиям: мы полагаем, что по итогам месяца рост цен достигнет 3,8% г./г. (0,5% м./м.) и 3,9% г./г. к концу декабря (также 0,5% м./м.).

На наш взгляд, ускорение инфляции предсказуемо и является достаточно умеренным, однако ЦБ по-прежнему выражает обеспокоенность инфляционными рисками и не исключает повышения ключевой ставки в будущем. Об этом вчера в ходе своего выступления в Госдуме заявила Э. Набиуллина, отметив, что оперативное небольшое повышение ставки сейчас снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем. Возможно, беспокойство ЦБ связано с достаточно высокой вероятностью ужесточения санкций против России, что повысит волатильность на внутреннем валютном и долговом рынках. В этой связи, возможность повышения ставки на ближайшем заседании ЦБ (14 декабря), на наш взгляд, возрастает.