Текущая пятница будет подводить итоги нынешней нервной и во многом определяющей ближайшие тренды недели. И выборы прошли, и заседание FOMC завершилось, и казалось бы теперь, когда все неопределенности ушли, можно вздохнуть свободно и играть в свою игру. Но… покой нам может только сниться. Это в Штатах все главные события недели позади, а вот Китай под занавес недели выдал неприятность, от которой вздрогнули все рынки.

Центральный банк Китая дал прямое указание коммерческим банкам поддерживать бизнес, и теперь не менее трети всех выдаваемых кредитов должно приходиться на долю среднего и малого бизнеса. Китайский рынок отреагировал на это нервно и негативно. Если потери 1,39% основного китайского индекса Shanghai Composite еще можно признать умеренными, то потери почти 2,5% гонконгским индексом Hang Seng уже больше похоже на обвал. В итоге негативная волна накрыла всю Азию, и она к закрытию покрылась вся густо красной краской.

Казалось бы Европа в этой ситуации должна быть ни при чем. Наверное, так оно и есть. Но вчерашняя жесткая позиция ФРС по поводу дальнейшего повышения ставки привела к укреплению доллара против других валют и росту доходности по казначейским облигациям. А это уже не может пройти незамеченным для европейских рынков. И они реагируют… как? Что за вопрос — вниз, вниз, вниз. Без особой паники, но достаточно уверенно. Все основные европейские индексы с самого открытия ушли в минус и пока оттуда уходить не собираются. Самый крепкий из европейских индексов — немецкий DAX теряет около 0,5%. Остальные — еще больше.

Естественно, в таком нездоровом окружении не очень радостно торгуются и фьючерсы на основные американские индексы. Здесь потери к 13-00 мск составляют также около полупроцента, и пока не видно, что может сегодня улучшить ситуацию.

К сожалению, негатив на рынок привнесла и вышедшая вчера вечером по окончанию торгов отчетность таких интересных и значимых для рынка компаний, как одного из основных поставщиков Apple — Skyworks Solution (SWKS), ведущего разработчика видеоигр Activision Blizzard (ATVI) и телекоммуникационной компании CenturyLink (CTL). Отчитались они на самом деле неплохо, но, как часто бывает в последнее время, участники рынка ждали от них явно большего. И поэтому уже на постмаркете акции этих компаний достаточно сильно упали. Если потери SWKS и CTL составляют около 5%, то акции ATVI камнем рухнули вниз и теряют более 10%.

Единственным светлым пятном в этом выделяется отчетность Disney (DIS), которая оправдала все ожидания и превзошла прогнозы аналитиков. Однако Disney это явно не та компания, которая может слишком уж порадовать спекулянтов. Ждать от ее акций сильных движений не приходится при любом раскладе. Вот и сейчас на фоне блестящей отчетности акции Disney растут всего на 2% и ожидать от них большего в общем-то не приходится. Зато инвесторы должны себе поставить здесь большую галочку — у Disney действительно все хорошо, и ближайшее будущее видится достаточно безоблачным. Короче, strong buy!

С учетом всего вышесказанного, сегодня можно ожидать достаточно сложных и напряженных торгов. Позиции покупателей явно будут атакованы пессимистами, которые попытаются проверить на прочность сформировавшийся в последние дни восходящий тренд. Насколько он прочен? Устоит ли? Будем надеяться, что устоит, и текущее снижение тогда можно будет расценивать лишь как техническую остановку и не более того. Все же очень хочется увидеть рождественское ралли, и надежды на это пока есть.