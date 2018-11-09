Российский рубль в пятницу остается в слабой позиции. Это совершенно закономерно, учитывая внешний фон и те самые сгущающиеся над валютным рынком тучи, о которых мы неоднократно говорили ранее.

Для рубля и российской экономики в чистом виде новые американские санкции в адрес Крыма и отдельных компаний, там расположенных, носят ограниченный характер. Это еще один шаг в сторону глобального ухудшения российской деловой репутации на мировой арене и осложнения потенциальных финансовых условий, но новые меры — только кирпичик в большой стене санкций. Индекс МосБиржи сегодня будет вынужден учесть новые нюансы в пакетах антироссийских санкций, но ничего критичного и опасного не случилось – все это очень ожидаемо. Кроме того, возможно, сработает фактор пятницы и рынок предпочтет зафиксировать позиции перед выходными. Рублевый индикатор проторгуется сегодня в диапазоне 2400-2440 пунктов.

Сырьевой рынок готов обновлять августовские минимумы, как только представится возможность. С одной стороны, для черного золота негативно последнее укрепление доллара США и индекса доллара. С другой, как уже говорилось ранее, все поступающие фундаментальные новости носят для рынка нефти исключительно минорный характер. Баррель Brent поднимается на 0,1% и стоит $70,73. Техническая картина допускает вероятность продолжения следования в область $65, тем более что сильная поддержка на отмтеке $70,50 сегодня уже была успешно атакована.

Доллар США на момент написания обзора стоит 67,41 руб. Евро торгуется по 76,59 руб. Курсы Центробанка РФ на выходные и понедельник, 12 ноября, составляют 66,85 руб. за американскую валюту (курс доллара вырос на 64 коп.) и 75,67 руб. за евро (курс европейской валюты повышен на 0,14 коп.). Американская валюта завершит сегодняшние торги в диапазоне 66,65-67,45 руб., евро закроет день в границах 75,60-76,50 руб.