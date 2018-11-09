Фьючерсы на американские индексы указывали на то, что американские инвесторы желают продолжить свои переживания по поводу возможного повышения ставки ФРС в декабре, а также ещё двух повышений в 2019 году. Кроме того, WTI упала ниже $60 за баррель, что обещает распродажи в энергетическом секторе.

Из бумаг можно выделить Walt Disney Co., которые способны подорожать на фоне сильного отчёта за прошедший квартал. Dropbox Inc. активно дорожала на расширенных торгах на фоне существенного роста платной клиентской базы облачных услуг. Акции General Electric могут вновь пострадать, так как J.P. Morgan снизил рекомендации по ним. Положительное сальдо торгового баланса РФ выросло в сентябре до $18,49 млрд по сравнению с $15,8 млрд в августе. Однако этого явно недостаточно, чтобы остановить падение на бирже.

Впрочем, для рубля это хорошая новость, которая должна напомнить о его фундаментальных показателях. Тем не менее общая картина для рынка негативная, включая дешевеющую нефть, шпионский скандал в Австрии, риски американских санкций. Поэтому неделю отечественный рынок может завершить падением.