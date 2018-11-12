Резкое падение цен на нефть отправило российские индексы вниз. Падение российских индексов в последний день торгов ускорилось под влиянием продолжающегося снижения нефтяных котировок и ослабления рубля. Отступление мировых рынков также не добавило оптимизма российским инвесторам. В пятницу индекс РТС потерял около 3%, а индекс MOEX – 1,4%. Рубль подешевел больше чем на 1% по отношению к доллару. За неделю индекс РТС упал на 1,2%, а индекс MOEX вырос на 0,8%. Европейские рынки в пятницу продолжили нисходящее движение. Индекс Euro Stoxx 50 сбросил 0,25%, а курс евро упал к доллару США. Проблемы с брекзитом и итальянским бюджетом по- прежнему оказывают давление на котировки европейских компаний. До завтрашнего дня Италия должна подготовить новый проект бюджета, предыдущий вариант не устроил Еврокомиссию. В среду Евростат опубликует окончательный отчет по ВВП еврозоны за 3 кв. 2018 г.

Американские рынки также завершили неделю снижением, индекс S&P 500 потерял в пятницу около 1%, а Nasdaq – почти 1,7%. Рост цен производителей в США в октябре ускорился до 0,6% месяц к месяцу, что на 0,4 п.п. больше, чем прогнозировал рынок. ИЦП без учета цен на энергоносители и продукты питания составил 0,5% – это на 0,3 превышает ожидания. В ближайшую среду в США выйдут данные по потребительской инфляции за октябрь, в четверг – по розничным продажам, в пятницу – по промпроизводству. Данные по потребительской инфляции покажут, насколько обоснованы ожидания еще одного повышения ставки ФРС в декабре. Нефтяные котировки продолжили в пятницу падение в преддверии встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоялась вчера. Цена Brent опускалась ниже 70 долл./барр. Встреча вернула некоторый оптимизм рынку, после того как министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалех заявил, что в следующем месяце его страна сократит экспорт на 500 тыс. барр./сутки. Кроме того, комитет отметил, что, возможно, ОПЕК+ потребуется новая стратегия, а это увеличивает шансы на сокращение добычи в 2019 г.

Сегодня нефтяные котировки растут, Brent стоит уже больше 71 долл./барр. Завтра ОПЕК выпустит свой месячный отчет о состоянии нефтяного рынка, а в среду месячный отчет опубликует Международное энергетическое агентство. Сегодня азиатские рынки в основном растут. На этой неделе будут опубликованы данные о промпроизводстве и розничных продажах в Китае, которые в случае отклонения от прогнозных значений окажут влияние на рынки. Биржи США закрыты по случаю Дня ветеранов.

Российский рынок начнет день небольшим снижением, индекс РТС потеряет около 0,3%.