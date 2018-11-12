Рынок акций РФ и рубль в начале дня вырастут в рамках коррекции после ощутимого снижения в конце прошлой недели. Попытки восстановления рынка нефти поддержат рост стоимости российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи примерно на 0,5-0,8%, вблизи отметки 2420 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2400 и 2390, значимыми сопротивлениями станут отметки 2440 и 2450, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

После ночного восстановления нефтяных котировок ожидается резкое укрепление рубля в начале торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари". Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 67,3-68,7 рубля, для европейской валюты — 76,3-77,8 рубля.

Прогноз по доллару на сегодняшние торги: 67-67,7 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,8-1,7%, продолжая отыгрывать итоги заседания ФРС США.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,3-0,8%. Азиатские биржи при этом росли в пределах 1%, японский Nikkei 225 — на 0,1%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 1%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 2,1% до 71,62 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1301 доллара против 1,1336 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрыл неделю ощутимым снижением и потерял почти 3% по долларовому индексу РТС на негативном внешнем фоне, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,44%, до 2403,47 пункта, индекс РТС — на 2,93%, до 1121,38 пункта.

Нацвалюта также значительно обесценилась — курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 1,10 рубля, до 68,01 рубля, евро — на 1,06 рубля, до 77,03 рубля.