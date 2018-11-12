Непростая неделя для российских финансовых активов завершилась очередной распродажей в пятницу. Курс USD/RUB устремился вверх сразу на 1.6%, на короткое время преодолев важную психологическую отметку в 68.0 (на закрытие сессии – 67.96). Доходности ОФЗ прибавили еще от 3 бп до 13 бп вдоль кривой, наиболее выраженно – на дальнем участке, вплотную приблизившись к уровням в 9.0% для самых длинных инструментов.

По итогам всей недели показатели рубля и российского суверенного госдолга стали худшими в сегменте развивающихся стран. Рубль потерял 2.8% стоимости против доллара США («второе место» за чешской кроной, 0.9%), доходность 10-летних ОФЗ 26212 прыгнула на 32 бп (таким образом, опередив даже бразильские гособлигации, +29 бп).

Оглядываясь назад, нельзя не заметить, что все ключевые факторы на прошлой неделе сложились против российских активов. Санкционная риторика вновь набирает обороты, пусть даже конкретные действия пока выразились лишь в ограничительных мерах против ряда компаний, ведущих деятельность в Крыму. Цены на нефть продолжают чувствовать себя неуверенно, на короткое время опустившись ниже отметки $70 за баррель Brent в пятницу. Банк России насторожил участников долгового рынка комментариями относительно политики повышения ключевой ставки. Наконец, релиз по инфляции в России за октябрь (3.5% г/г) не сильно расстроил – но и не добавил положительных красок.

Вместе с тем, стоит признать, что ни один из обозначенных драйверов на прошлой неделе [пока] не несет критического характера, что – учитывая масштабность движения – указывает на вероятность осторожной стабилизации активов. Тем более, что сегодня с утра котировки «черного золота» вернулись к росту (Brent $71.7/барр.), учитывая сообщения о возможной координации действий ОПЕК по снижению добычи в 2019 году на фоне возобновления нисходящих тенденций на рынке. Торговля российскими инструментами, как всегда, будет происходить с оглядкой на геополитику – тем более, что на неделе американские конгрессмены возвращаются к работе после выборов.