В пятницу продажи на локальных долговых рынках развивающихся стран усилились: доходности 10-летних облигаций Мексики, Индонезии и ЮАР выросли на 4–9 бп. На этом фоне котировки ОФЗ (дополнительное давление на которые к тому же оказало ослабление рубля) продолжили двигаться вниз. В итоге рынок закрылся увеличением наклона кривой (при одновременном росте объемов торгов до 24 млрд руб. против 20 млрд руб. в среднем за последний месяц), что могло свидетельствовать о возросшей активности иностранных инвесторов. Доходности длинных бумаг по итогам сессии выросли на 8–10 бп, превысив 8,9%, средний сегмент сместился вверх на 5–12 бп, в то время как короткие выпуски завершили день без изменений. Во флоутерах и линкерах ценовые изменения не превысили 0,1 пп.

Между тем директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил на прошлой неделе, что объем предложения ОФЗ на еженедельных аукционах может вырасти лишь в случае улучшения ситуации на вторичном рынке. Кроме того, Минфин намерен ограничить размер предлагаемой инвесторам премии, чтобы не создавать дополнительного давления на вторичном рынке. Также регулятор постарается избежать практики непроведения аукционов в случае неблагоприятной конъюнктуры. Вместо этого он будет сокращать объем предложения (например, до 5 млрд руб.).

Мы полагаем, что в случае сохранения текущих тенденций на рынке ОФЗ Минфин наверняка существенно уменьшит недельный объем предложения (на наш взгляд, речь может идти о 10 млрд руб.), одновременно сократив и дюрацию предлагаемых бумаг. И хотя само по себе это может быть воспринято инвесторами позитивно, снижение доходностей длинных бумаг в значительной степени будет зависеть от внешней конъюнктуры. А поскольку внешние условия остаются непростыми, мы по-прежнему считаем, что вероятность дальнейшего увеличения наклона кривой, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, остается значительной (чему также будет способствовать увеличение доли локальных инвесторов на рынке).