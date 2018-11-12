Ведомство снижает объем депозитов, размещаемых в банках. Такие действия – обычное явление в конце года, когда традиционно фиксируется рост расходов бюджета, в 2018 г. они будут в значительной степени профинансированы за счет остатков на счетах в Казначействе. Именно эти средства и размещены в настоящее время на депозитах в банках. Сейчас объем рублевых депозитов превышает 1,2 трлн руб., в соответствии с графиком практически вся сумма должна быть возвращена до конца года (депозиты с возвратом в следующем году составляют менее 300 млрд руб.). Мы полагаем, что Казначейство не будет полностью изымать средства из банковской системы в соответствии с графиком, скорее, частично эти средства вернутся на депозиты, правда, более короткие. В результате до конца года ведомство все равно значительно сократит объем предоставляемого банкам фондирования.

Лимит по операции репо под залог ОФЗ также снижается. В течение длительного времени Казначейство поддерживало дневной лимит по операциям репо под залог ОФЗ на срок овернайт на уровне 400 млрд руб., но в последние несколько дней постепенно снижало его. Так, еще в пятницу он составлял 160 млрд руб., а на сегодня – был снижен до 70 млрд руб. При этом сокращение лимита в данный момент не должно негативно сказаться на банках, в последнее время спрос на этот вид фондирования уменьшился даже в даты пикового спроса на ликвидность. Возможно, снижение спроса связано с тем, что у банков, которым требуется дополнительное фондирование, не осталось незаложенных ОФЗ и они вынуждены привлекать средства по другим каналам, например, посредством кредитов ЦБ. Следует отметить, что сокращение объема однодневного репо никак не связано с ожидаемым ростом расходов бюджета в конце года, скорее, это вынужденная мера, обусловленная именно слабым спросом. Задолженность банков по более длинным репо составляет чуть менее 400 млрд руб. В целом снижение объема предоставляемого фондирования со стороны Казначейства может стать еще одним фактором роста ставок на межбанковском рынке.