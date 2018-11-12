На этой неделе ожидается усиление рыночной волатильности. Италия должна представить руководству ЕС новый проект бюджета на 2019 год. Представленный ранее документ лидеров Евросоюза не устраивает, поскольку в Брюсселе полагают, что фактические темпы роста будут ниже прогнозируемых, а запланированный бюджетный дефицит слишком близок к предельно допустимым значениям.
Дальнейшая консолидация S&P 500 вблизи 2 800
Индекс S&P 500 вырастет до целевого уровня 2 800 пунктов, а к концу года он может подняться до 2 890 пунктов, т. е. немного превысить 200-дневное скользящее среднее значение 2763 пунктов. На текущий момент S&P 500 вырос на 2% – до 2 780 пунктов и превысил уровень начала месяца на 8%. Это означает, что американский рынок уже на 72% отыграл октябрьское падение.
Динамика S&P 500 подтверждает наше предположение, что потенциал дальнейшего роста этого индекса довольно ограничен, к концу года он может вырасти не более чем на 3,5–4,0%. Мы считаем, что в ближайшее время американский рынок будет консолидироваться, а его динамика будет неоднозначной. Основными катализаторами такой консолидации являются жесткая позиция ФРС США и риски, обусловленные американо-китайскими торговыми войнами.
Нефть
Нефть марки Brent с 73 долл./барр. в понедельник опускалась ниже 70 долл в пятницу и завершила неделю чуть выше 70 долл. на фоне отчета EIA об увеличении запасов нефти выше консенсуса, а также повышения агентством прогноза добычи нефти в США в 2018-19 г. и снижению прогноза по ценам WTI и Brent.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье рекомендовал странам-участницам скорректировать добычу в связи с риском переизбытка предложения к концу года, однако, без указания конкретных объемов. При этом Саудовская Аравия сообщила о снижении своих поставок нефти в декабре вследствие более низкого уровня заявок от покупателей.
График недели
Корреляция российского рубля с нефтяной ценой снова усиливается, после обусловленного санкциями обвала рубля в апреле и его сдержанной реакции на последующие изменения нефтяных котировок.
Предстоящая неделя на российском рынке
Сезон отчетности МСФО продолжат РусАгро, Юнипро, Интер РАО, ТМК, Qiwi. Хорошую дивидендную доходность могут показать Татнефть и НМТП после объявления дивидендов за 9М18.
Совет директоров Татнефти 13 ноября объявит дивиденды за 9М18, таким образом, компания продолжает увеличивать количество дивидендных выплат. В прошлом году впервые были выплачены промежуточные дивиденды за 9М17, в этом году компания уже выплатила дивиденды за 1П18 (30,27 руб. на акцию). При сохранении коэффициента выплат в размере 75% от чистой прибыли по РСБУ (как это было в 1П18) дивиденд на акцию, по нашим расчетам, составит составит 52,53 руб. за 9М18 и 22,26 руб. за 3К18, что соответствует дивидендной доходности для привилегированных акций 9,5% и 4% соответственно.
Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) планирует 16 ноября обсудить рекомендации по выплате дивидендов за 9М18. Транснефть как основной акционер компании, предлагала НМТП выплатить промежуточные дивиденды в размере 5,1 млрд руб., что соответствует 0,26 руб. за акцию и предполагает дивидендную доходность 3,9% (за 1П18 дивиденд составил 0,52 руб./акцию).