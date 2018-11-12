На этой неделе ожидается усиление рыночной волатильности. Италия должна представить руководству ЕС новый проект бюджета на 2019 год. Представленный ранее документ лидеров Евросоюза не устраивает, поскольку в Брюсселе полагают, что фактические темпы роста будут ниже прогнозируемых, а запланированный бюджетный дефицит слишком близок к предельно допустимым значениям.

Дальнейшая консолидация S&P 500 вблизи 2 800

Индекс S&P 500 вырастет до целевого уровня 2 800 пунктов, а к концу года он может подняться до 2 890 пунктов, т. е. немного превысить 200-дневное скользящее среднее значение 2763 пунктов. На текущий момент S&P 500 вырос на 2% – до 2 780 пунктов и превысил уровень начала месяца на 8%. Это означает, что американский рынок уже на 72% отыграл октябрьское падение.

Динамика S&P 500 подтверждает наше предположение, что потенциал дальнейшего роста этого индекса довольно ограничен, к концу года он может вырасти не более чем на 3,5–4,0%. Мы считаем, что в ближайшее время американский рынок будет консолидироваться, а его динамика будет неоднозначной. Основными катализаторами такой консолидации являются жесткая позиция ФРС США и риски, обусловленные американо-китайскими торговыми войнами.

Нефть

Нефть марки Brent с 73 долл./барр. в понедельник опускалась ниже 70 долл в пятницу и завершила неделю чуть выше 70 долл. на фоне отчета EIA об увеличении запасов нефти выше консенсуса, а также повышения агентством прогноза добычи нефти в США в 2018-19 г. и снижению прогноза по ценам WTI и Brent.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье рекомендовал странам-участницам скорректировать добычу в связи с риском переизбытка предложения к концу года, однако, без указания конкретных объемов. При этом Саудовская Аравия сообщила о снижении своих поставок нефти в декабре вследствие более низкого уровня заявок от покупателей.

График недели

Корреляция российского рубля с нефтяной ценой снова усиливается, после обусловленного санкциями обвала рубля в апреле и его сдержанной реакции на последующие изменения нефтяных котировок.