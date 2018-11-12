Прошлая неделя для рынков оказалась чрезвычайно событийной, при этом наиболее значимые события – промежуточные выборы в США и заседание ФРС – не принесли значительных сюрпризов. На выходных в Париже прошла международная церемония в честь столетней годовщины со дня завершения Первой мировой войны, в ходе которой президент Владимир Путин встретился с лидерами мировых держав, в том числе с Дональдом Трампом. Хотя отдельной встречи г-на Путина с президентом США так и не состоялась, общее настроение на церемонии было вполне благожелательным, а язык жестов В. Путина и Д. Трампа – позитивным, заложив, тем самым, фундамент их следующей встречи на саммите G20 в Аргентине в конце месяца.

На этой неделе все внимание рынков должно переключиться на Китай, его экономику и возможность смягчения торговой напряженности в ходе переговоров между президентом Трампом и Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине в конце этого месяца. Пока не понятно, продолжит ли ослабляться юань на фоне усиления опасений по поводу замедления роста китайской экономики. После вышедшей на прошлой неделе весьма слабой статистики по продажам автомобилей в Китае, рынок ждет выхода данных по обороту розничной торговли и FAI.

В центре внимания российских инвесторов также новостной поток из Вашингтона и любые сигналы, связанные с санкциями, так как Сенат возвращается к работе после выборов. Так как цена на нефть опустилась ниже $70/барр. на прошлой неделе, инвесторы сосредоточены на итогах заседания министров энергетики OPEC+ в Абу-Даби. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил журналистам в воскресенье, что спрос на нефть из Саудовской Аравии ослабевает на фоне сезонного фактора. В совместном заявлении стран OPEC+ говорится о том, что могут потребоваться новые стратегии, повышающие шансы на более широкомасштабное, скоординированное сокращение добычи в 2019 г. Хотя цены на нефть все еще выше, чем год назад, они гораздо ниже тех, которые необходимы Саудовской Аравии для балансировки своего бюджета. Россия, напротив, находится в более привлекательном положении, и министр энергетики Александр Новак не торопится действовать. Российское правительство и нефтяные компании подписали соглашение о фиксации оптовых цен на бензин до конца этого года.

Мы ожидаем дальнейшего укрепления доллара на этой неделе, что позитивно для щедрых на дивидендные выплаты металлургических компаний, в том числе для ALRS, MNOD и российских производителей стали (NLMK, MMK, SVST). Поддержку POLY может оказать включение их в расчетную базу индекса MSCI; цены на золото росли после того как ФРС повысила в сентябре ставку, тогда как акции золотодобывающих компаний сильно отставали от рынка. Мы ожидаем дальнейшего давления на акции российских банков на этой неделе, в том числе и на SBER.



