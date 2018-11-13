В понедельник, 13 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 16 коп. (-0,24%), до 67,84 руб., курс евро – на 81 коп. (-1,05%), до 76,22 руб.

Утренний рост нефтяных котировок позволил рублю выйти в плюс с открытия торгов на Московской бирже и сохранить прибыль до закрытия торговой сессии. На азиатской сессии нефть сорта Brent повышалась на 2%. На этом фоне курс доллара снижался до отметки 67,33 руб., курс евро – до 75,93 руб. Росту нефтяных котировок способствовало заявление представителей Саудовской Аравии о возможном сокращении поставок нефти в декабре.

Евро потерял по отношению к рублю значительно больше, чем доллар. Он подешевел на фоне общего укрепления американской валюты, а также возросшего спроса на защитные активы из-за напряженности в торговле между США и Китаем, а также неопределённости вокруг Италии и Brexit. Британия не может разрешить ситуацию с Ирландской границей, Италия – с бюджетом страны на 2019 год.

Во второй половине дня активность участников рынка снизилась, так как в Канаде и США отмечали «День памяти» и «День ветеранов» соответственно. На американской сессии цена на нефть рухнула на 3%. Падение связывают опять с общим укреплением доллара США и заявлениями президента США Дональда Трампа. Он в своем твиттере намекнул ОПЕК, чтобы картель не сокращал добычу нефти.

На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,63%. Рубль укрепится с открытия торгов, но несильно. Если падение нефтяных котировок возобновится с новой силой, то тогда покупатели в долларе перейдут в наступление.

Поскольку пара доллар/рубль не смогла перекрыть пятничный рост, то сохраняются риски уйти выше 68 руб. Чтобы рублю этого избежать, нефти нужно остаться торговаться около $70 за баррель, а курсу доллара упасть до 66,92 руб. в рамках нисходящей коррекции.

Для пары евро/рубль зона поддержки находится между 75,85 – 76,07 руб. Продавцы почти полностью перекрыли пятничный рост. Если торги во вторник завершатся в районе 75,65 руб., то тогда стоит ожидать укрепления рубля ко всем основным валютам.

Следим за динамикой цен на нефть и индексом RGBI. «Медвежьи» настроения по этим активам помогут покупателям валют отыграть все вчерашние потери против рубля.