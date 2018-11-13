Торговая динамика была разнонаправленной. Торги стартовали на положительной территории, но к закрытию большинство бумаг ушло в красную зону. Лидерами роста стали акции Мечела (+2,43%). Лидерами снижения стали бумаги X5 Retail (-2,05%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 67-68.

СД Газпром нефти рекомендовал дивиденд. За год его размер увеличился более чем в 2 раза, до 22,05 руб. Текущая доходность – 5,8%. Суммарный дивиденд по итогам года может превысить 30 руб. Таким образом, общая доходность дивиденда может превысить 7,5%. Однако, бумага, на мой взгляд, досрочно отыграла потенциал роста, консенсус-прогноз по ней 380 руб., поэтому дальнейшая динамика будет «наравне с рынком».

Отток капитала может намекать на повышение ключевой ставки. За 10 месяцев отток составил $42 млрд. Прогноз по году — $66 млрд. На мой взгляд, регулятор протестировал различные сценарии, и нельзя исключать повышения ключевой ставки, если последствия оттока капитала в виде падения цен на ОФЗ и росту курса USD/RUB будут к этому подталкивать. Умеренное повышение, на 0,25 п.п. в декабре, вероятнее всего, не станет драйвером притока инвесторов в рублевые облигации, но будет сдерживать темпы ослабления рубля и продажи облигаций. Рынок, на мой взгляд, допускает возможность ужесточения монетарной политики в декабре, поэтому рубль и облигационный рынок относительно спокойно реагируют сейчас на снижение цены на нефть.

Ожидаю снижение в пределах 1%. Поводом является внешний фон. Вечером, как ожидается, претерпит изменения структура индекса MSCI, а днем в фокусе отчетность Юнипро. Ориентируюсь на диапазон 2350-2380 п. по индексу Мосбиржи. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-68,00.