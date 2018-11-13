Российский фондовый рынок накануне так и не удержался на ногах даже на фоне отскока в нефти и совершенно спокойного внешнего фона. К утру вторника окружающая конъюнктура становится немного жестче, и если внутренних «зацепок» у рынка не появится, «медведи» продолжат начатое.

Индекс МосБиржи все-таки закрыл понедельник ниже 2400 пунктов. Ближайшая поддержка для рублевого индикатора располагается у 2385 пунктов, сопротивление стоит на 2425 пунктах. Учитывая новую волну снижения цены на нефть и минор в американских индексах, вполне можно ожидать сегодня возобновления продаж на отечественном рынке капитала.

Наиболее вероятный сценарий развития событий указывает, что индекс МосБиржи вернется в ближайшее время в область 2350-2375 пунктов, однако это все еще неактивная стадия борьбы между «медведями» и «быками» — граница восходящего тренда располагается значительно ниже, в области 2300 пунктов. Для того чтобы пробиться к ней, особенных усилий и не требуется: если внешний фон сохранится столь мрачным, российский рынок быстро скатится вниз.

Сегодня стоит с осторожностью отнестись к бумагам нефтегазового сектора — не только из-за провала цены на нефть. Рублевая стоимость барреля заметно отличается от динамики этого сегмента рынка и падает с опережением — продажи в этих бумагах могут быть масштабнее остальных.