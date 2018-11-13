Ожидаем нейтрального открытия торгов на российском рынке из-за подъема на 0,2-0,4% фьючерсов на американские фондовые индексы после падения до 2% в понедельник на фоне роста индекса доллара на 70 б.п. до 97,7 пунктов.

Инвесторы покупают доллар против евро на фоне ожидания повышения ставки ФРС в декабре до 2,5%, а также из-за неясности результата по последним переговорам о Brexit. Т.е. инвесторы выбирают качество, и доллар используют как защиту.

Но азиатские индексы растут на 0,2-1,1% во вторник благодаря очередным вербальным интервенциям китайских чиновников в том, что Китай и США смогут найти решение проблем в торговле, что, по нашему мнению, подразумевает встречу лидеров двух стран на саммите «Большой 20-ки» в конце ноября. В свою очередь, рост доллара снизил цены на сырьевые товары.

Помимо этого критика Президента США в адрес ОПЕК давит на нефтяные цены. Так, ее цена упала на 2% ниже $69 за баррель, что сыграло против рубля в понедельник. Теперь он будет ослабевать под давлением американской макростатистики: потребительская инфляция, розничные продажи, промышленное производство и др., которую будут публиковать в течение недели. Негативный фон для РФ также поднимает вверх дальний отрезок кривой доходности ОФЗ, что показывает наличие попыток нерезидентов выходить из ОФЗ, что также приводит к ослаблению рубля против доллара.