Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне. Падение цен на нефть будет оказывать давление на отечественную валюту.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник перед началом российской торговой сессии складывается негативный внешний фон, отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA. "Так, цены на нефтяные контракты начали снижаться на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии, которая в понедельник анонсировала планы по снижению цен на нефть. Большинство индексов азиатских стран завершают сегодняшний день падением, двигаясь вниз вслед за бумагами американских компаний", — комментирует он.

Аналитик ожидает снижения индекса Мосбиржи до 2380 пунктов в первой половине дня вслед за бумагами нефтегазовых компаний.

"Негативная динамика азиатских площадок и вечерняя распродажа нефти могут негативно сказаться на открытии торгов российскими акциями", — комментирует Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2370-2420 пунктов, по индексу РТС — 1105-1125 пунктов, полагает он.

На открытии торгов рубль может продемонстрировать определенную слабость, отыгрывая падение котировок нефти, случившееся вчера вечером, считает Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 67,2-68,5 рубля, для европейской валюты — 75,5-77 рублей, прогнозирует аналитик.

"Сегодня инвесторы будут находиться в ожидании публикации ежемесячного доклада ОПЕК по рынку нефти и выступления управляющей ФРС Лаэл Брейнард. Российские участники финансового рынка будут ждать информационное сообщение Минфина по аукциону ОФЗ в среду", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Он ожидает во вторник курс пары доллар-рубль в пределах 67,5-68 рублей.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple (-5,04%) и Goldman Sachs (-7,5%).

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,43-0,48%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 1%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, японский Nikkei 225 упал на 2,06%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,74%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 69,41 доллара за баррель по марке Brent (минус 1,01% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1246 доллара против 1,1217 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся в понедельник в минусе по основным индексам третью сессию подряд, растеряв позитив первой половины торгового дня.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,4%, до 2393,81 пункта, индекс РТС — на 0,59%, до 1114,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 16 копеек – до 67,85 рубля, евро – на 81 копейку, до 76,22 рубля, следует из данных Московской биржи.