По итогам торгов 12 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2393,81 п., а РТС —на 0,59% до 1114,75 п. В начале дня на рынке доминировали покупатели. Однако уже к середине сессии стало ясно, что внешний фон вновь начал портиться. Нефть смогла немного восстановиться, но вероятность возобновления падения всё ещё высокая.

Впрочем, основные тревоги на рынке связаны с тем, что Китай и США пока почти не показывают какой-либо прогресс в переговорах по спорным торговым вопросам, а это грозит дальнейшей эскалацией торговой войны. Соответственно, подобный сценарий предполагает падение спроса на сырьевые ресурсы, а значит и прибыли отечественных компаний. Особенно это было заметно по бумагам секторов нефти и газа, а также металлургии.

Из позитива можно отметить рост бумаг «ЭНЕЛ Россия» на 2,24% на новостях о старте проекта строительства ветропарка в Мурманской области с инвестициями в объёме 273 млн евро. Таким образом, компания приступила к активной реализации своей стратегии в области альтернативной энергетики. «РусАгро» (+0,51%) отчиталась о росте прибыли по МСФО в январе-сентябре в 2,8 раза. Однако наиболее интересное состоит в том, что рентабельность по скорректированной EBITDA в III квартале выросла до 23%. «Мосэнерго» (-0,7%) ожидаемо сообщила о падении прибыли по МСФО в январе-сентябре на 16,5% до 14,45 млрд рублей. В лидерах дня оказались привилегированные акции «Мечел», подорожавшие на 2,77%, и обыкновенные бумаги компании, которые подросли на 2,43%. В аутсайдерах дня были бумаги X5 Retail Group, которые упали на 2,05%, и «Интер РАО», подешевевшие на 1,93%.

Рубль смог избежать судьбы рынка акций, сосредоточив своё внимание на растущей нефти. Кроме того, данные по Чикагской бирже говорят о существенном росте позиций на укрепление российской валюты. Меж тем доллар на глобальном рынке активно укреплялся на фоне растущих проблем в Европе. Это также позволило россиянину усилить свои позиции против евро. Возможно, что в пользу рубля также сработали различные заявления в Европе, которые говорят о недовольстве политикой Д. Трампа, а значит, у РФ есть шанс на то, что Вашингтон будет в большей степени озабочен проблемами со своими союзниками, а не любимой игрой по сдерживанию России. Впрочем, главным вопросом для отечественной валюты на текущий момент остаётся риск сваливания нефти в «медвежий» рынок.

День Ветеранов в США должен был стать достаточно тихим, но итоговый результат вышел разгромным. Нефть WTI записала на свой счёт полосу падения в 11 сессий подряд, что с ней не случалось с момента начала торгов фьючерсом в 1983 году. Укрепление доллара до максимальных значений за полтора года также предупреждает рынок о многочисленных рисках ухудшения финансовых показателей глобальных корпораций США, которые работают на развивающихся рынках. Новый президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявила о том, что её модель показывает ещё 2-3 повышения ставки в обозримом будущем. И, наконец, Д. Трамп и Си Цзиньпин пока весьма неохотно делятся какой-либо информацией о прогрессе переговоров по торговым вопросам. Вполне вероятно, что Пекин и Вашингтон так и не смогут договориться о чем-либо до саммита глав G20 в Аргентине в конце ноября. Бумаги Apple упали на 5,05% на новостях от производителя компонентов Lumentum Holdings, который существенно снизил свои прогнозы из-за сокращения заказов со стороны крупнейшего партнёра. Как мы и предполагали, бумаги General Electric упали на 6,88% после того, как аналитики J.P. Morgan снизили рекомендацию по ним. В частности, указывается на низкий уровень резервных средств, отрицательный денежный поток и общую слабость бизнеса при $100 млрд долге. Естественно, что главные опасения связаны с возможностью банкротства компании. По итогам дня DJIA упал на 2,32% до 25387,18 п., S&P 500 снизился на 1,97% до 2726,22 п., а NASDAQ провалился на 2,78% до 7200,87 п.

Азиатские торги также начались с распродаж, жертвами которых стали поставщики компонентов для Apple и нефтяники. В Японии также под давлением оказались бумаги производителей автомобилей, что стало реакцией на слухи в СМИ о том, что Д. Трамп намерен принять пошлины на импортные автомобили. Самое удивительное, но китайский рынок оказался более устойчивым. Накануне власти КНР заявляли о планах по упрощению процедуры обратного выкупа. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21768,91 п. (-2,25%), Hang Seng — 25623,51 п. (-0,04%), Shanghai Composite — 2654,08 п. (+0,90%).

Внешний фон остаётся негативным, что отражается в виде слабости азиатских рынков и падения котировок нефти. С другой стороны, валюты сырьевых стран укрепляются, что предполагает позитивную динамику в рубле. Российский рынок может начать день в минусе под давлением рубля и дешевеющей нефти. Из корпоративных событий дня можно выделить: обсуждение дивидендов за 9 месяцев в «Татнефти»; отчёт «Юнипро» по МСФО за III квартал и девять месяцев.