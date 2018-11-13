Курс EUR/USD продолжает обновлять локальные минимумы. Сегодняшнее утро единая европейская валюта начинает на уровнях 1.125, тем самым, вернувшись к отметкам середины 2017 года – и потеряв уже 10.4% стоимости с вершин начала 2018 года.

В моменте против евро играют и уже привычная политическая нестабильность (вопросы относительно бюджета Италии и выхода Великобритании из ЕС все еще не улажены), и технические причины (пробитие долгосрочной скользящей средней уровня в 1.1311), и очередная просадка рисковых настроений (возобновление распродажи американских акций). Не исключено, что уже завтра к ним добавятся веские беспокойства экономического характера – данные по ВВП Германии за 3к’18 впервые с 2015 года могут продемонстрировать снижение сезонно-сглаженного индикатора в квартальном сопоставлении, пусть и на символические —0.1%. В свою очередь, подобная статистика способна поставить под сомнение решительность ЕЦБ на пути сворачивания экономических стимулов.

Коллеги из Societe Generale остаются верны идее ослабления позиций доллара в среднесрочной перспективе. Однако, учитывая навал скопившегося негатива для евро, в ближайшей перспективе не исключено движение в сторону 1.10-1.11.