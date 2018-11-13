В отсутствие игроков из США, где отмечался национальный праздник, торговая активность на рынке ОФЗ вчера снизилась (оборот в секции суверенного долга на МосБирже сократился до 17 млрд руб. против 24 млрд руб. в пятницу), однако давление на облигации сохранилось. Ни рост нефтяных цен, ни восстановление рубля (к закрытию развернувшихся вниз) не смогли нивелировать пессимизм, преобладавший в течение дня. По итогам торгов доходности ОФЗ в среднесрочном и долгосрочном сегментах кривой выросли на 5–8 бп. В частности, 10-летний ОФЗ-26212 закрылся лишь немного ниже 9%, на отметке 8,97%. На рынках локального долга других развивающихся стран также наблюдался небольшой рост доходностей, в том числе 10-летние облигации Бразилии, ЮАР, Мексики и Индонезии прибавили 2–7 бп.

Мы полагаем, что с учетом по-прежнему неблагоприятной рыночной конъюнктуры на завтрашнем аукционе Минфин сократит предложение в два раза, до 10 млрд руб. Мы также ожидаем уменьшения дюрации предлагаемых бумаг, в случае которого наиболее логичным кандидатом на размещение нам представляется ОФЗ-25083.