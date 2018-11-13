Qiwi (QIWI US: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $23,6/акцию) завтра представит финансовые результаты за 3К18 и проведет телефонную конференцию.

Выручка. По нашему прогнозу, скорректированная чистая выручка за квартал составит 4,4 млрд руб., что на 37% выше г/г. Мы считаем, что текущий тренд диджитализации платежей продолжится и приведет к увеличению объемов денежных платежей. Мы считаем, что дополнительную поддержку выручке может оказать сегмент E-commerce, в частности, ЦУПИС – центр учета переводов интерактивных ставок на фоне Чемпионата мира по футболу летом этого года. Наш прогноз скорректированной чистой выручки основывается на ожиданиях роста объемов денежных платежей примерно на 22,2% г/г и роста ставки средней комиссии на 21 б. п. г/г.

Рентабельность. По нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за квартал составит 1,3 млрд руб., что на 2% ниже г/г при скорректированной рентабельности EBITDA 29,2%, что на 11,7 п. п. ниже г/г. По нашему прогнозу, ухудшение рентабельности вызвано ростом общих, коммерческих и административных расходов на фоне роста расходов на персонал и рекламу по проектам СОВЕСТЬ и Рокетбанк. По нашей оценке, скорректированная чистая прибыль будет на 21% ниже г/г и составит 0,8 млрд руб. на фоне тех же факторов, что и скорректированная EBITDA.

Влияние на акции. Наш прогноз примерно совпадает с консенсус-прогнозом. Мы ожидаем, что Qiwi продолжит демонстрировать сильный рост выручки и ухудшение рентабельности на фоне крупных инвестиций в новые проекты, такие как СОВЕСТЬ и Рокетбанк