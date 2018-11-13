Сервис «Яндекс.Радар» предоставит оценку диапазона посещаемости наиболее популярных ресурсов…

Вчера Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается) объявил о начале публикации рейтинга наиболее популярных интернет-проектов в России на основе данных сервиса «Яндекс.Радар». Рейтинг для 10 тыс. самых популярных ресурсов будет отражать диапазон посещаемости (оценку минимальной и максимальной посещаемости на основе математической модели). При этом для проектов, разрешающих использование данных Метрики и AppMetriсa, будут точные значения, дневная посещаемость, доля аудитории приложений и среднее время, которое люди проводят на сайте. Также рейтинг даст возможность смотреть самые популярные интернет-ресурсы по типу и по тематике.

…хотя некоторые крупнейшие проекты не будут предоставлять точные данные

Рейтинг сервиса «Яндекс.Радар» может стать дополнительным инструментом анализа для рекламодателей, планирующих проведение рекламной кампании в интернете. Аудитория интернет-сайтов измеряется счетчиками Google Analitics, «Яндекс.Метрика» и Mediascope, из которых только данные последнего есть в свободном доступе. В то же время, по информации «Ведомостей», ресурсы, входящие в Mail.Ru (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ), которые представляют три из десяти самых популярных ресурсов в новом рейтинге, отказались передавать точные данные о своей аудитории Яндексу, мотивируя это тем, что Яндекс сам является одним из ведущих игроков российского рынка онлайн-рекламы.

Начало публикации рейтинга популярности сайтов «Яндекс.Радар» само по себе не станет источником новых доходов для Яндекса. В то же время запуск рейтинга отражает высокие технологические возможности компании. Яндекс остается основным бенефициаром растущей доли интернет- сегмента на российском рекламном рынке и активно развивает перспективные направления бизнеса, которые должны обеспечить возможности для роста компании в долгосрочной перспективе. При этом риск изменения структуры капитала компании остается фактором, поддерживающим высокую волатильность котировок ее акций в краткосрочной перспективе. В настоящий момент наша финансовая модель Яндекса находится на пересмотре.