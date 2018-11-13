Российские нефтегазовые компании продолжают подписывать соглашения с ФАС и правительством РФ о мерах по сдерживанию цен и поддержке внутреннего рынка нефтепродуктов. Ранее такие документы согласовали «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «РуссНефть», «Нефтегазхолдинг» и другие. Накануне соглашение подписала и «Татнефть». Как говорится в сообщениях компаний, структуры поддерживают правительственную инициативу и заинтересованы в дальнейшем развитии рынка топлива. Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, уже доложил президенту Владимиру Путину о стабилизации цен на бензин и гарантировал, что стоимость топлива до конца марта 2019 года не изменится.

Напомню общие рамки соглашения. Нефтяники взяли на себя обязательство держать цены на топливо на своих заправочных комплексах до завершения марта будущего года, вернуть оптовые цены к отметкам июля 2018 года, а также каждый календарный месяц увеличивать выпуск и продажу продуктов нефтепереработки на 3% к соответствующему месяцу 2017 года. ФАС за сдерживание цены никого не накажет — это тоже прописано в документах. В соглашении, помимо этого, есть предельная цена на топливо для каждого из российских регионов.

У документа есть приложение, где отражена средняя цена на оптовую продажу нефтепродуктов для субъектов федерации. Там есть ориентиры до конца года. Так, согласовано, что тонна самого ходового топлива — Аи-92 — не должна стоить дороже 53501 руб., тонна дизеля — не дороже 51201 руб. Это заметно ниже тех ценовых уровней, что наблюдались в конце октября — начале ноября.

При всем при этом нефтяники поднимут цены на топливо с 1 января 2019 года одновременно с ростом НДС в стране. Обговорено, что рост цены не превысит 1,7%. А дальше? Дальше, вероятно, новый всплеск роста цен на бензин и дизель придется на апрель-май и растянется до осени. Нефтяники, так или иначе, найдут вариант переложить свою финансовую нагрузку на плечи потребителя, пусть и с отсрочкой во времени.

Потребитель же в моменте — в ноябре и декабре — будет в относительном выигрыше чисто за счет жесткой фиксации цены. Однако стоит понимать, что это только временная мера, и долгосрочного эффекта она не даст. Среднегодовой рост цены на топливо в России составляет 8-10%, 2/3 цены литра — это акцизы и сборы. Пока это соотношение не изменится, рынок придется регулировать «ручными» механизмами.