Waymo до конца 2018 года запустит платный сервис такси, который будет напрямую конкурировать с Uber и Lyft. Официальное название новой компании не раскрывается, но главным отличием ее сервиса будут полностью самоуправляемые автомобили. Автомобили Waymo уже проехали в тестовом режиме по калифорнийским дорогам более 10 млн миль, а в режиме симуляции – 100 млн миль. Только в 2018 году компания «наездила» 5 млн миль, при том, что первая миля была пройдена за шесть лет.

Считаю, что в Калифорнии сервис быстро завоюет популярность, так как жители этого штата интересуются технологическими новинками. В связи с этим уже появились слухи, что крупные инвестиционные дома могут в декабре оценить сервис в $80 млрд.

На мой взгляд, это не предел для компании, особенно в случае успеха ее географической экспансии. С технологией самоуправляемых автомобилей связаны определенные риски. Так, компьютерное зрение плохо работает в непогоду. Зимой датчикам мешает ориентироваться на местности снег. Однако у компании есть и другие драйверы роста. Партнерство с GM должно привести к тому, что технологии самоуправляемого движения можно будет давать в лизинг. Это позволит компании получать постоянный денежный поток от автопроизводителей, которым не придется тратить десятки миллионов долларов на исследования в этой области. Оценка Waymo могла бы превысить $150 млрд, но это пока догадки, которые подтвердятся только ближе к концу 2019-го или в 2020 году.