Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было – небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются.

По ходу торгов было видно, что у многих участников торгов начали срабатывать стопы и маржин-колы. Дальнейшие прогнозы движения цены на нефть строить бессмысленно – технически движение вниз в обозримой перспективе не ограничено, и желание каких-либо крупных игроков еще продавить котировки может с легкостью исполниться. Однако с большей вероятность стоит ждать отскока вверх, хотя бы на 1,5-2 процента.

При такой нефти у российского рынка акций шансов удержаться выше поддержки 2360 пунктов по Индексу Мосбиржи очень мало. Однако и открывать короткие позиции по нефтянке уже рискованно – нефть в любой момент может нарисовать отскок и при этом не следует забывать, что Россия потихоньку наращивает добычу нефти.

Более того, можно поискать сегодня момент для спекулятивно покупки «Лукойла» и «Роснефти», потерявших вчера, соответственно, 3,3 и 4,3 процента.

Удивительно, но на такой нефти рубль держится пока довольно сильно. Впрочем, вчера поддержку российской валюте оказывало серьезное ослабление доллара на мировом рынке, которое сегодня пока прекратилось. Не исключено, что в случае разворота нефти вверх рубль вернется ниже отметки 68, однако шансов на серьезное укрепление у рубля пока нет.