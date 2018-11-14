Рынок акций РФ и рубль в среду будут снижаться вслед за большинством азиатских площадок на фоне вчерашнего обвала нефтяных котировок.

Цены на нефть во вторник упали на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу, баррель Brent пробивал вниз отметку в 65 долларов, а WTI — 55 долларов впервые с 16 марта. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах. В среду нефтяные котировки продолжают снижаться.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с существенным разрывом вниз порядка 0,5%, в диапазон 2360-2365 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 пунктов, указывает он.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сильное вечернее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к ближайшей значимой поддержке, расположенной на уровне 2350 пунктов", — комментирует аналитик.

"Утреннее снижение азиатских рынков и нежелающая расти нефть в очередной раз могут оказать давление на стоимость российских бумаг при открытии торгов", — комментирует Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2350-2400 пунктов, по индексу РТС — 1090-1110 пунктов, полагает он.

Снижение нефтяных котировок может и сегодня продолжить оказывать давление на рубль, считает Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 67,2-68,5 рубля, для европейской валюты — 76,1-77,6 рубля, прогнозирует аналитик.

"Сегодня Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ с погашением в 2022 году на сумму 5 миллиардов рублей и ОФЗ с погашением в 2021 году на сумму 5 миллиардов рублей. На фоне ослабления рубля и сохранения тенденции выхода иностранных инвесторов из бумаг с длинной дюрацией, интересно будет понаблюдать за результатами данных аукционов. Прогноз по курсу рубля (к доллару — ред.) на среду — 67,75-68,2", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы завершили вторник преимущественно в минусе на фоне падения цен на нефть и сомнений инвесторов по поводу результативности переговоров с Китаем. Фьючерсы на американские индексы в среду растут в пределах 0,03%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пределах 0,61-1,69%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,89%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,59%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,69%, при этомяпонский Nikkei 225 вырос на 0,16%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 65,25 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,34% к предыдущему закрытию).

Курс евро колеблется на уровне 1,1291 доллара против 1,1272 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне провала рынка нефти примерно на 5% к закрытию торгов акциями на Московской бирже. Крепкий рубль и корпоративные новости отчасти поддержали спрос на российские ценные бумаги.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,79%, до 2374,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,32% до 1100,05 пункта (минимума с 30 октября).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 29 копеек – 68,13 рубля, евро – на 65 копеек, до 76,87 рубля.