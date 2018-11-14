Согласно предварительной оценке Росстата, в 3 кв. 2018 г. рост ВВП России замедлился до 1,3% год к году с 1,9% кварталом ранее. Результат в точности совпал с прогнозом Минэкономразвития и оказался заметно хуже нашей оценки (плюс 1,7% год к году).

Рост добычи полезных ископаемых оказал поддержку российской экономике. Позднее Росстат представит подробную информацию о динамике ВВП с разбивкой по секторам, но, основываясь на опубликованных ранее данных оперативной статистики за 3 кв. 2018 г., можно утверждать, что основной негативный вклад в динамику ВВП внесли обрабатывающая промышленность, строительная отрасль и сельское хозяйство. При этом существенное увеличение темпов роста в добывающей промышленности оказало заметную поддержку экономике страны.

Российская экономика может немного ускориться в краткосрочной перспективе. Несмотря на относительно небольшую долю сельского хозяйства в экономике страны, резкий спад в этом секторе в 3 кв. текущего года привел к уменьшению темпов роста ВВП примерно на 0,3 п.п. Замедление роста в обрабатывающей промышленности обошлось экономике также еще около 0,3 п.п., а спад в строительной отрасли «съел» дополнительно 0,1 п.п. В то время как снижение в сельском хозяйстве можно в значительной степени объяснить высокой базой прошлого года, когда, несмотря на климатические аномалии мая–июня, урожай большинства сельскохозяйственных культур побил многолетние рекорды, замедление в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли, как мы полагаем, является следствием очередного витка девальвации рубля на фоне усиления санкционной риторики в августе текущего года. Рост неопределенности в отношении среднесрочных перспектив экономики РФ привел к снижению инвестиционной активности и темпов роста запасов материальных оборотных средств. При этом падение курса рубля привело к удорожанию инвестиционного импорта, что оказало дополнительное давление на капитальные инвестиции. По нашему мнению, ожидаемое введение нового пакета санкций, связанных с инцидентом в Солсбери, не приведет к резким скачкам курса рубля и, таким образом, не окажет заметного влияния на темпы экономического роста. Мы также считаем, что введение санкций в отношении российского суверенного долга и крупнейших финансовых институтов маловероятно.

В этих условиях мы ожидаем умеренного увеличения темпов роста ВВП в 4 кв. 2018 г. Однако принятые решения, предусматривающие заметное увеличение НДС с 1 января 2019 г., и связанное с этим значительное ускорение инфляции в первой половине года могут привести к ощутимому снижению среднесрочных темпов экономического роста.