Все самое яркое и динамичное в последние недели происходит на рынке нефти. Накануне «медведи» тут хорошо поработали и увели-таки баррель Brent ниже поддержки на отметке $65. Фактически, наша цель снижения отработана, новый минимум стоит на уровне $64,61.

Распродажа усилилась на нейтральном внешнем фоне, что может указывать на пик снижения внутри текущего среднесрочного нисходящего тренда. Есть ещё несколько признаков того, что баррель может приостановить падение, а оптимисты — откупить часть продаж. Во-первых, это колоссальная перепроданность в сырье, для Brent текущие уровни перепроданности последний раз наблюдались четыре года назад. Во-вторых, скорость падения цены — за сутки баррель североморской нефти потерял почти 7% стоимости, что может указывать и на эмоциональную природу продаж (все продают и я продаю), и на техническую (где-то могли массово сработать стоп-лоссы).

В-третьих, есть признаки контанго — дальний фьючерсный контракт торгуется с премией к базовому активу, что может указывать на уверенность рынка в будущих высоких ценах. Это, естественно, не признак быстрого и приближающегося разворота, но как один из сигналов завершения текущего движения вполне может приниматься.

Торможение продаж в Brent может случиться около $64,50-65,00. Где-то здесь обязательно найдутся желающие выкупить часть продаж на низких ценовых уровнях. Новая поддержка присутствует на уровне $64,05, к ней рынок пройдет в случае возобновления снижения и новой волны ухудшения рыночных настроений. В области $64,50-64,00 проходит линия коррекции к глобальному восходящему торговому каналу. Это тоже может быть областью торможения продаж. Сильная поддержка стоит значительно ниже, возле $60,00-60,50.

Следует понимать, что если цена на нефть уйдет в строну $63 за баррель, то доллар легко протестирует уровень 69 руб. Если продажи в нефти будут двигаться к отметке $60,50 за баррель, то для доллара будет открыта дорога к уровням 70-72 руб. Но даже если нефть провалиться к $60 за баррель, а США усилят санкции в отношении России, мы не видим курс доллар выше 80 руб.

Вот, что ещё хочется отметить: цена $65 за баррель Brent — это примерная граница, где профицит российского бюджета за счет космически высоких нефтяных цен превращается в дефицит, как карета в тыкву в известной сказке. Это риски и для казны, и для рубля, и для рынка ОФЗ.