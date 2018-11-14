Предсказуемая тема дня – обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция. Уверенности хватило даже на то, чтобы сыграть в нефтяных фьючерсах на понижение: мы продали нефть в район 82,5 и затем, около 72 долл. с хорошей прибылью закрыли позицию. Сейчас и 72 – это очень далекая от нынешних 65 долларов цена.

Что впереди? Играть «на отскок» кажется слабо перспективным занятием. После столь стремительного падения рынок обычно не способен к заметному росту. Остановка самого падения – да, очень возможна, даже с некоторыми потугами к подъему. Но за ней более вероятна следующая волна продаж. С целью по Brent в районе 60 (т.е. еще минус 7-8%). Еще ниже – это пока вряд ли. Причем покупать нефть и на 60 долларах будет вряд ли интересно. После почти трехлетнего ралли длинною в 60 долларов (от 26 до 86) и масштабной коррекции рынок будет стремиться к поиску равновесия. А равновесие видится в пределах 50-70 долл. Ценовые колебания будут затихать (высокая волатильность сменяется низкой). И спекуляции смогут носить разве что кратковременный и тактических характер.

Для желающих поторговать мы предложили бы открыть короткую позицию в обыкновенных акциях Сбербанка против корзины индексных акций или против фьючерса на индекс МосБиржи. Невзирая на драму нефтяного рынка и угрозы новых санкций дешевым видится рубль. А потому короткая позиция в паре USD/RUB уже допустима.