Вчера все внимание рынков было приковано к динамике нефтяного рынка. Цена за баррель Brent опустилась к отметке $65.3 (-4.7%), при этом потери в цене с пиковых значений начала октября составили 24%. Игроки демонстрируют волнение по поводу декабрьского заседанием ОПЕК+ (6-7 декабря), опасаясь возможного наращивания добычи для компенсации последствий санкций против Ирана. Помимо этого, опасения вызывает замедление мирового спроса на нефть из-за непрекращающихся торговых конфликтов. В довершение, Д.Трамп сохраняет недовольство высокими ценами на нефть, провоцируя эмоциональные распродажи. Все вместе провоцирует смену «бычьего» тренда на «медвежий» и, таким образом, придает инерцию ценовым движениям из-за изменения позиционирования.

Мы не исключаем, что до начала декабря нефть может протестировать более низкие уровни. Однако, не стоит забывать, что ОПЕК называл «комфортный» уровень цены $70/барр., поэтому консолидированное решение может быть направлено на локализацию ценовых провалов, а не только достижение текущего баланса спроса и предложения.



