Аэрофлот оценивает выпадающие доходы от удорожания топлива и девальвации рубля по итогам 2018 года в 55 млрд руб., заявил глава компании Виталий Савельев. "Подорожание керосина на рынке в этом году по отношению к прошлому году составило 35%. Аэрофлот потерял выпадающих доходов в этом году только по керосину 32,8 млрд рублей — это наши ожидания по году", — сказал В.Савельев, выступая на заседании внутрифракционной группы Единой России во вторник. "Плюс девальвация. Более 50% платежей Аэрофлота — это валютные платежи, включая отечественных поставщиков.

Потери Аэрофлота от роста цен на керосин и девальвации рубля существенные. Для сравнения по итогам 2017 года EBITDA компании была на уровне 55 млрд руб. Данный фактор негативно отразится на прибыли Аэрофлота (она снизится по сравнению с 2017 годом), а, следовательно, и на объем выплачиваемых дивидендов.



