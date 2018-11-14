Вчера относительно спокойно было только в сегменте однодневных ставок. Остатки средств на корсчетах банков находятся вблизи 2,5 трлн руб., что дает некоторый запас над уровнем, необходимым для соблюдения требований по усреднению. Спрос на недельном аукционе ЦБ был умеренным, и это означает, что сегодня в систему поступит достаточно большой объем ликвидности (если только эти средства не будут направлены в однодневные инструменты ЦБ или на погашение задолженности перед регулятором). Банки разместили 1,69 млрд руб. (+84 млрд руб.) на недельных депозитах, и реинвестировали лишь 490 млрд руб. из 917 млрд руб. подлежащих сегодня погашению КОБР. Таким образом, сегодня после проведения расчетов в систему может вернуться около 340 млрд руб. ликвидности, что, вероятно, окажет понижательное давление на однодневные ставки. Между тем ставка однодневного валютного свопа вчера торговалась в узком диапазоне, и ее средневзвешенное значение составило 7,01% (-9 бп к уровню пятницы). Средняя ставка репо под залог ОФЗ на межбанке повысилась до 7,08% (+5 бп).

Остальные ставки вчера продолжили расти. Кривая NDF/кросс-валютных свопов сместилась вверх на 9–14 бп в большинстве сегментов. В то же время месячная NDF закрылась на отметке 7,19% (+27 бп). 3-месячная MosPrime, наконец, сдалась под давлением и выросла вчера до 8,38% (+3 бп). Ставки процентных свопов прибавили 5–10 бп по всей длине кривой. Наклон кривой FRA вырос (дальний конец сместился вверх на 20 бп, ближний – на 6–10 бп). Между тем кривая базисных свопов продолжила двигаться вверх (+6 бп за день), причем годовое значение достигло —120 бп против —160 бп в начале месяца.