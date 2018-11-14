Министерство финансов снизило предложение ОФЗ до 10 млрд руб. Накануне аукционов Минфина ситуация на рублевом рынке была неоднозначной. Цены на нефть вчера продемонстрировали обвальное падение – более чем на 5% до 66 долл./барр., что пока не полностью учтено российским рынком. Укрепление российской валюты на фоне снижения курса доллара на мировых площадках прервалось к концу основной торговой сессии из-за усилившегося вечером падения нефтяных котировок. Впрочем, все валюты ЕМ вчера теряли в стоимости. По итогам дня ОФЗ закрылись в минусе примерно на 0,1-0,2 п.п. от номинала. Оборот в сегменте рублевого госдолга составил около 21 млрд руб., причем основные сделки прошли в среднесрочных выпусках: ОФЗ 26217 (погашение в 2021 г.), ОФЗ 26223 (2024 г.), ОФЗ 25083 (2021 г.) и ОФЗ 26220 (2022 г.). Как мы и ожидали, Минфин на сегодняшнем аукционе снизил предложение госбумаг до 10 млрд руб., рынок встретил эту новость спокойно. Впрочем, снижение предложения оказалось очень своевременным на фоне негативной динамики цен на нефть. Впервые с середины августа ведомство попробует доразместить флоатер. Как на первичном, так и на вторичном рынках облигации с переменным купоном пользуются спросом крайне эпизодически.

Более подробно об аукционах.

— Флоатер ОФЗ 29012 с погашением в ноябре 2022 г. на 5 млрд руб. Как мы уже отмечали, предыдущий аукцион по этим облигациям состоялся в середине августа, но тогда Минфин смог доразместить бумаг лишь на 2,1 млрд руб. из предложенных 10 млрд руб. Правда, спрос составил 8 млрд руб. Цена отсечения была установлена на уровне 100,1% от номинала, вчера же выпуск торговался по 99,9%.

— ОФЗ 25083 с постоянным купоном, погашаемые в декабре 2021 г., на 5 млрд руб. Этот выпуск предлагался инвесторам в конце октября. Даже несмотря на предоставление премии, финведомству удалось привлечь 12,1 млрд руб. из заявленных 15 млрд руб., хотя спрос и превысил предложение, достигнув 22,5 млрд руб. Доходность по цене отсечения оставила 8,3% годовых, а накануне он давал почти 8,5%.