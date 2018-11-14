После того как накануне стоимость марки Brent обвалилась ниже 65 долл. за баррель впервые с марта текущего года, рубль был вынужден уступить доллару рубеж в 68 руб., однако уже после первого часа торгов в среду пара доллар/рубль вновь скорректировалась ниже данного уровня.

Несмотря на вчерашнее ослабление рубля, в целом можно констатировать, что потери отечественной валюты минимальны на фоне столь заметного обвала нефтяных котировок. Так, только за последнюю неделю котировки марки Brent потеряли в стоимости порядка 9,3%, тогда как снижение рубля в паре с долларом ограничилось 2,4%. Основным фактором, удерживающим рубль от более существенного падения за последние дни вслед за обвалом цен на нефть, является снижение интенсивности темы новых антироссийских санкций. К среде рынок и вовсе получил информацию о возможном «переносе» введения новых санкций Конгрессом США уже на 2019 г., что стало главной причиной возвращения рублю рубежа в 68. В свою очередь, стабилизация цены на нефть выше 65 долл. за баррель по марке Brent и дальнейшая коррекция доллара к большинству валют на развивающихся рынках (как результат возросших надежд на достижение прогресса в торговых отношениях США и Китая) выступают в среду лишь второстепенными факторами поддержки рубля.

Баланс сил на рынке нефти остается достаточно шатким, а доллар уже в ближайшее время может начать восстанавливать позиции на глобальных площадках как вслед за дальнейшим снижением нефти, так и на макроданных из США (например, на сегодняшних данных по инфляции), поэтому новые попытки прохождения 68 руб. пока не стоит исключать. Тем не менее, закрепиться выше данного уровня без усиления санкционной риторики американской валюте будет непросто.