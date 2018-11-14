ВВП России за третий квартал 2018 года вырос, согласно предварительной оценке Росстата. Увеличение произошло только на 1,3% в годовом исчислении. Таким образом, темпы экономического роста в третьем квартале значительно понизились в годовом выражении по сравнению с динамикой второго квартала, когда рост составлял 1,9%. Теперь рост в России опять вернулся на уровень первого квартала текущего года.

Важно отметить, что замедление темпов роста экономики в третьем квартале произошло на фоне одновременного роста цены на нефть (на 7%) и ослабления рубля к доллару (на 3%). При этом в третьем квартале начала расти добыча нефти, которая ранее не росла из-за участия России в соглашении ОПЕК+. В принципе, это должно было более существенно стимулировать рост ВВП на фоне одновременного роста как экспорта, так и импортозамещения, но этого не произошло.

Однако, по всей видимости, ВВП повторил динамику промышленного производства, темпы роста которого в третьем квартале, по данным Росстата, чуть замедлились в годовом исчислении по сравнению с ростом во втором квартале (с 3% до 2,9%). Вероятно, что негативное влияние на динамику ВВП оказало снижение реальных доходов населения в августе и сентябре (напомним, что в августе реальные доходы россиян упали в годовом исчислении на 0,9%, в сентябре – на 1,5%). А снижение реальных доходов могло замедлить темпы роста в секторе услуг и производстве потребительских товаров.

Можно отметить, что во втором квартале и отчасти в третьем квартале ощущалось влияние прошедшего чемпионата мира по футболу. По предварительным оценкам, он должен быть добавить примерно 0,2 процента к росту ВВП, как во втором, так и в третьем кварталах. Но, если это так, не исключено, что без влияния ЧМ-2018 темпы роста российского ВВП в третьем квартале могли бы быть еще медленнее. Но для окончательного вывода нужно дождаться публикации детальной оценки ВВП от Росстата.

В любом случае, мы считаем, что в текущей ситуации такая новость способна оказать скорее негативное влияние на рубль, чем позитивное. Наши ожидания по курсу рубля к доллару находятся на 67.5-69 руб. за доллар, к евро – 76-77 руб. за евро.