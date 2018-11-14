Формируя предложение на сегодняшнем аукционном дне, Минфин все-таки учел результат аукционов на прошлой неделе (когда среднесрочные и длинные бумаги не нашли спрос на весь объем, даже несмотря на премию) и предложил лишь 3-летние ОФЗ 25083 (YTM 8,4%) и плавающие ОФЗ 29012 (с купоном 6М RUONIA + 40 б.п.) номинальным объемом 5 млрд руб. каждый.

За прошедшую неделю в результате продаж нерезидентов кривая ОФЗ сдвинулась вверх на 23-43 б.п. в среднесрочном и длинном конце, при этом длинные выпуски котируются около YTM 9%. По динамике рынок ОФЗ выглядел хуже остальных рынков GEM из-за усилившихся опасений относительно санкций. Помимо этого, негативное влияние оказывает сильная коррекция нефти (-7% по Brent за вчерашний день), которая пока игнорируется курсом рубля. Возможно, поддержка пришла от продажи выручки экспортерами для уплаты налогов в конце этого месяца. Кроме того, позитив принесла новость о том, что Конгресс может отложить введение новых санкций против РФ, поскольку до конца года не успевает рассмотреть и провести голосование по соответствующему законопроекту.

По нашему мнению, выпуск ОФЗ 25083 может найти интерес (с некоторой премией ко вторичному рынку по доходности) со стороны локальных банков за счет наличия относительно широкого спреда 100 б.п. к ставке RUONIA (для сравнения выпуски с дюрацией больше в 3-4 раза имеют спред всего 160-170 б.п.). Плавающие ОФЗ 29012 выглядят менее интересно, поскольку имеют премию к ставке RUONIA всего 46 б.п. (для сравнения у выпуска 29006 она составляет 71 б.п.). Однако если покупать эти бумаги вместе с продажей IRS (процентных свопов), то их синтетическая доходность составит, по нашим оценкам, 9,71% и 9,58%, что заметно выше кривой классических ОФЗ (по причине высоких ставок по кривой IRS). Кроме того, плавающие бумаги дают защиту от дальнейших повышений ключевой ставки, также они менее чувствительны к выходу нерезидентов с рынка ОФЗ (их доля в таких бумагах близка к нулю).