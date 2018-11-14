Согласно первой оценке Росстата, рост ВВП в 3 кв. 2018 г. снизился до 1,3% г./г., выйдя на уровень в 1,5% г./г. за 9М. Такая траектория полностью соответствует нашему прогнозу на весь этот год (1,5% г./г.), и мы предполагаем, что в 4 кв. 2018 г. рост экономики останется примерно на этом уровне. Напомним, что слабая динамика экономики еще в сентябре вынудила МЭР пересмотреть свой прогноз по росту ВВП на год до 1,8% г./г. (до этого ведомство ожидало более 2% г./г.) Правда, и эта цифра выглядит оптимистично: для того чтобы ее достичь, рост ВВП в 4 кв. 2018 г. должен ускориться до 2,5% г./г., что сейчас выглядит недостижимо. Замедление экономического роста в 3 кв. 2018 г. — результат слабой динамики сельского хозяйства и строительства. И хотя просадка в с/х во многом объясняется смещенной сезонностью, урожай в этом году в целом, скорее всего, окажется меньше, чем в предыдущем.

В ускорение строительства мы также не верим: пик больших инвестиций уже прошел в 2017 г. (когда одновременно осуществлялись несколько крупных госпроектов). В 2019 г. поддержать строительство мог бы новый Фонд развития, созданный для финансирования инфраструктурных проектов во исполнение майского указа (для него в бюджете выделено 585 млрд руб. ежегодно). Впрочем, пока непонятно, пойдут ли все эти средства именно на инфраструктуру – недавно А. Кудрин в этой связи даже назвал фонд «черным ящиком». Негативными факторами для экономического роста в 2019 г., как мы не раз отмечали, выступят повышение НДС и старт пенсионной реформы.