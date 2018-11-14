Цена нефти Brent вчера упала до 65 долл./барр., таким образом, потеряв уже 23% относительно октябрьского пика в 86 долл./барр. Чтобы попытаться вернуть нефтяные котировки к предыдущим максимумам, ОПЕК, очередное заседание которой состоится в начале декабря, должна довольно серьезно сократить добычу. Пока что на этой неделе ОПЕК понизила прогноз спроса на нефть на 2019 г. с учетом опасений относительно последствий замедления роста мировой экономики и напряженности в торговой сфере. В принципе, с точки зрения динамики глобальной экономики более низкий уровень цен на нефть является благоприятным фактором, так как, согласно большинству моделей, 10%-я коррекция в нефти ускоряет рост мирового ВВП примерно на 0,2 пп. Однако предыдущий опыт свидетельствует о том, что резкое снижение цен на нефть вынуждает нефтяные компании сокращать инвестиции и увольнять персонал (хотя масштабы этого, естественно, зависят от того, при какой цене нефти компании достигают уровня безубыточности). Потребители, выигрывающие от снижения нефтяных цен, могут предпочесть не расходовать, а накапливать получаемые «дивиденды». С другой стороны, снижение цен на нефть ведет к замедлению инфляции в ведущих экономиках, масштаб которого может достигать 0,5 пп в случае, если эффект переноса такого снижения на потребительские цены будет реализован в полной мере. Сегодня будут опубликованы последние данные об уровне инфляции в США и Великобритании, однако учитывая, что это статистика за октябрь, ожидать проявления дезинфляционного эффекта, вероятно, пока рано.

Потенциальное замедление инфляции, скорее всего, снизит вероятность ужесточения монетарной политики. Сегодня глава ФРС Джером Пауэлл выступит на мероприятии, которое проводит ФРБ Далласа, с докладом на тему национальной и мировой экономики. Едва ли можно предположить, что Пауэлл откажется от планов дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам, которая, как ожидают участники рынка, на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке будет в очередной раз повышена на 25 бп. В отношении перспектив на 2019 г. ситуация выглядит менее определенной, но, тем не менее, не будет неожиданностью, если к середине следующего года произойдет еще два повышения ставки по 25 бп каждое. Строить прогнозы на более отдаленную перспективу уже сложнее, особенно учитывая ожидаемое затухание стимулирующего эффекта от реализации фискальных инициатив президента Трампа. Федрезерву необходимо помнить и о таких вещах, как возможные негативные последствия укрепления доллара и потенциальное ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах. В ряде случаев центральные банки развивающихся стран были вынуждены реагировать на ослабление национальных валют проведением валютных интервенций и/или повышением процентных ставок. Долго закрывать глаза на замедление экономического роста в развивающихся странах ФРС не сможет.

Крайне положительным фактором могло бы стать удовлетворительное разрешение торговых разногласий между США и Китаем, и как раз на днях появились обнадеживающие сообщения о том, что в скором времени страны могут провести переговоры по вопросам двусторонних торговых отношений. Перспективы китайской экономики по-прежнему выглядят неопределенно, однако в целом тенденция к замедлению роста очевидна, о чем свидетельствует и только что вышедшая очередная порция экономической статистики. Согласно опубликованным данным, в октябре рост оборота розничной торговли замедлился с 9,2% до 8,6%, а темпы роста промышленного производства стабилизировались на уровне 5,9% (в сентябре было 5,8%). В то же время рост инвестиций в основной капитал ускорился с 5,4% до 5,7%, что, вероятно, обусловлено увеличением инфраструктурных инвестиций региональных органов власти. Учитывая хорошо известные инвесторам сомнения по поводу достоверности официальных данных о росте ВВП Китая, можно предположить, что «настоящие» темпы роста китайской экономики могут быть значительно ниже официального целевого уровня. Еще один индикатор экономической активности – объем реализации недвижимости (в физическом выражении) – в октябре снизился на 3,1%. Одними из ключевых факторов экономического роста являются темпы роста денежной массы и кредитования. Однако они также оставляют желать лучшего, учитывая снижение резервных требований для китайских банков. Согласно опубликованным вчера данным, в октябре абсолютный объем кредитования в широком определении сократился (зафиксированные темпы роста стали самыми низкими за все время ведения соответствующей статистики). Все это говорит о том, что ожидать разворота в динамике китайской экономики в ближайшее время не стоит. А учитывая огромный вклад Китая в рост мировой экономики в последние десять лет, такое положение дел увеличивает неопределенность и для глобальной экономики в целом. Велика вероятность, что пик текущего экономического цикла будет пройден в этом году. Мы уже писали о том, что реализация данного сценария будет означать сохранение низких темпов инфляции и низких уровней реальных процентных ставок.

Скорее всего, МВФ и ОЭСР пересмотрят прогнозы темпов роста мирового ВВП на 2019 г. в меньшую сторону относительно текущей оценки на уровне 3,7%. Не исключено, что новая цифра будет находится в районе 2,5% или даже ниже. Сегодня утром были опубликованы данные по ВВП Японии (-0,3% к/к в 3к18), которые показали снижение темпов экономического роста почти до рецессионных уровней. Согласно опубликованной также сегодня утром статистике, ВВП Германии в 3к18 сократился в квартальном сопоставлении на 0,2%. Темпы роста ВВП Италии близки к нулю. Реальная доходность облигаций Германии сейчас находится на рекордном минимуме —2,1%. Стоит отметить, что темпы роста ВВП Великобритании за тот же период составили +0,6%, хотя наверняка в какой-то момент неопределенность внутри еврозоны в силу торговых связей начнет оказывать влияние и на экономический рост Великобритании.

Чтобы оживить национальную экономику и снизить долг в процентном отношении к ВВП, Италии нужно не сокращать бюджетные расходы, а увеличивать их. Вчера итальянское коалиционное правительство отказалось вносить в свои бюджетные планы изменения в соответствии с требованиями Еврокомиссии. Сегодня утром доходность 10-летних облигаций Италии составляла 3,5%. Противостояние Рима и Брюсселя может спровоцировать новый всплеск волатильности на рынке, а также привести к долговому и банковскому кризису.

Кабинет министров Великобритании сегодня обсудит проект договора по Брекзиту. Пока неясно, удастся ли Терезе Мэй найти поддержку среди членов своего Кабинета или набрать достаточно голосов, чтобы провести договор через Парламент. Любой договор, предполагающий сохранение Великобританией членства в таможенном союзе, отделение Северной Ирландии или подчинение ЕС, будет неприемлем для сторонников Брекзита и членов Демократической юнионистской партии, от чьей поддержки во многом зависит консервативное правительство. Джейкоб Рис-Могг, лидер группы экономистов – сторонников Брекзита, считает, что предварительные условия сделки «предают Союз» и «устанавливают вассалитет Великобритании». Как бывший комиссар ЕС Питер Мандельсон написал сегодня утром в Financial Times, парадокс в том, что Великобритания сможет вести беспрепятственную торговлю с Евросоюзом, только если будет выполнять установленные им правила, но при этом не сможет никак влиять на них после выхода из союза. Мандельсон заключает: «правительство боится признать, что в результате сделки Великобритания не только не вернет себе контроль над экономикой, но может стать придатком ЕС». Сделка, заключенная «любой ценой», будет заведомо хуже варианта Брекзита «без сделки» или же сценария торговой сделки по правилам ВТО, которая действительно в большей степени учитывает экономические интересы страны.

На ведущих рынках акций на этот раз не наблюдается ралли, традиционно происходящего после промежуточных выборов в Конгресс США. Индекс S&P 500 вчера закрылся снижением на 0,15%, опустившись ниже 200-дневной скользящей средней. Более широкий индекс Russell 2000 уже развернулся вниз и с технической точки зрения формирует «крест смерти», в котором 50-дневная скользящая средняя падает ниже как 100-дневной, так и 200-дневной скользящих средних. Сегодня утром европейские акции торгуются в минусе. Индекс высокодоходных облигаций достиг очередного минимума, долговые обязательства GE вот-вот перейдут в категорию «мусорных». Инвесторы, обеспокоенные чрезмерной долговой нагрузкой и ухудшением кредитных метрик эмитентов, будут более жестко оценивать корпоративные облигации инвестиционного класса. Станут ли мусорные облигации источником нового кризиса – как когда-то произошло с сабпрайм-ипотекой?