В США сегодня опубликованы данные по инфляции потребительских цен за октябрь. В октябре инфляция в годовом исчислении выросла на 2,5%, что совпало с прогнозом рынка. По сравнению с сентябрем инфляция в октябре ускорилась и выросла на 0,3%, что также соответствует консенсусу. А вот базовый индекс потребительских цен, не включающий цены на энергоносители и продукты питания, в октябре вырос в годовом исчислении только на 2,1%, что оказалось ниже ожиданий рынка, который ждал роста на 2,2%.

Ускорение инфляции, которая уже значительно превышает целевой уровень ФРС на 2018 год, равный 2%, станет сильным аргументом сторонников жесткой монетарной политики. С высокой вероятностью на декабрьском заседании комитета по открытым рынкам ФРС процентная ставка будет повышена. Впрочем, не все американские экономисты считают, что инфляция является основной угрозой для экономики США, с которой ФРС должна бороться.

Например, Алан Гринспен, бывший глава Федрезерва, один из авторитетнейших руководителей ФРС и очень уважаемых в США и в мире экономистов, уверен, что основными угрозами для американской экономики является непомерно раздутый госдолг и полная занятость, которая только подстёгивает рост инфляции. А все эти причины вместе, по мнению Гринспена, могут привести к замедлению экономического роста в США.

Однако нынешнее руководство ФРС предпочитает заниматься своим привычным делом – процентной ставкой, скорее всего, решение о повышении ставки в декабре будет принято. Доллар после публикации данных по инфляции в США очень медленно растет по отношению к евро, всего на 0,02%, а по отношению к британскому фунту стерлингов укрепляется чуть сильнее – на 0,24%.