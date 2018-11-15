По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением. Акции Goldman Sachs за четыре дня потеряли порядка 13%, упав до минимальных отметок с осени 2016 года. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,76%, закрывшись на отметке 2701,58 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,81%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,90%. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на три базисных пункта — до 3,11%.

По сообщению Reuters со ссылкой на информационное агенство CNBC, акции финансового сектора США упали после того, как демократ Максин Уотерс, которая, вероятно, станет председателем банковского комитета Палаты представителей, заявила, что банковские правила для отрасли не будут смягчены. Кроме того, в инвестсообществе муссируется тема замедления глобального экономического роста, который по мнению инвесторов приближается к своему пику.

В среду нефтяные котировки Brent предприняли попытку отскока, которому способствовали закрытие игроками спекулятивных "коротких" позиций на фоне информации о том, что ОПЕК+ обсуждает вопрос по сокращению добычи на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Однако после выхода данных от Американского института нефти, показавших недельный рост запасов на 8,8 миллионов баррелей, от 3% роста практически ничего не осталось. Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая в большинстве случаев расходится с данными от API.

В настоящий момент рынок нефти отдан на откуп спекулянтам, которые за последний месяц сформировали достаточно серьёзные позиции на понижение сырьевых фьючерсов. На данном этапе цена эталонного сорта Brent пытается закрепиться над уровнем $65 и, если ей это удастся, то в среднесрочной перспективе мы сможем увидеть отметки $71—72 за баррель. В противном случае снижение может продолжиться к уровню $60.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,15%, закрывшись на отметке 2378,59 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2350 и 2332 пунктов, сопротивления расположены на 2390 — 2400 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 110100 и основная — на 108500 пунктов. Сопротивления расположены на 112700 и 114000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,02, укрепившись на 1,63% по отношению к американскому доллару. Позитивная динамика российской валюты была сопряжена с растущими ценами на нефть и информацией о том, что американский Конгресс может отложить рассмотрение новых санкций против Москвы на 2019 год. Стоит отметить, что формирование курса рубля за последний год слабо коррелирует с мировыми ценами на нефть, в связи с чем в среднесрочной перспективе национальная валюта вполне способна вернуться в диапазон 65—66 рублей за доллар.