По итогам торгов 14 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,15% до 2378,59 п., а РТС поднялся на 1,56% до 1117,26 п. В целом для отечественного рынка складывается вполне позитивный фон, если только не обращать внимание на падение котировок нефти. Агентство S&P присоединилось к оптимистам, которые не ждут слишком жёстких ограничений со стороны США, что должно немного успокоить нерезидентов. Кроме того, американский Конгресс просто не имеет достаточно времени, чтобы заниматься российскими проблемами до конца текущего года. Однако для сектора нефтедобычи этого мало. Падение в нём составляло от 2,08% в бумагах «ЛУКОЙЛ» до 3,85% в акциях «Татнефти». Существенно повысил капитализацию «Газпром» (2,03%). Компания сообщила о том, что прибыль по РСБУ в январе сентябре составила 395,15 млрд рублей по сравнению с убытком в 9,2 млрд рублей годом ранее. Выручка за отчётный период взлетела на 19,6% до 3,63 трлн рублей. Polymetal (+4,71%) и «Русгидро» (-2,71%) отыграли новости о включении первой бумаги в MSCI Russia и исключение второй из этого индекса. Лучшими бумагами прошедших торгов оказались: «Распадская» (+6,52%), «Аэрофлот» (+6,06%) и Московская Биржа (+4,98%).

Рубль продолжил своё успешное наступление на доллар, игнорируя слабость нефти. Впрочем, к вечеру и нефть стала помогать рублю усиливать давление на конкурентов. Доходности на вторичном рынке ОФЗ достигали накануне 9%, что для инвесторов может быть привлекательным. Более того, интерес покупателей обнаружился на аукционах ОФЗ, которые провёл Минфин. На первом были предложены ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года. Удалось реализовать весь предложенный объём 5 млрд рублей по номиналу при спросе 12,215 млрд и средневзвешенной доходности 7,86%. На втором инвесторы полностью выкупили предложенный объём ОФЗ-ПД 25083 с погашением в декабре 2021 года. Объём предложения также составлял 5 млрд рублей по номиналу, а вот спрос вырос до 17,501 млрд. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 8,43%, что ниже предыдущего размещения, когда она достигла 8,48%. Соответственно, можно говорить о том, что для спроса на рубли и ОФЗ не хватало лишь небольшой энергетики подтверждения ожиданий, что в ближайшее время негативных сюрпризов, скорее всего, не будет. Что же до нефти, то год назад она стоила около $61,5 при курсе 60,35 за единицу американской валюты.

Торги в США завершились очередным падением индексов. Бумаги Apple подешевели ещё на 2,82%. На рынке продолжают реагировать на снижение прогнозов поставщиками высокотехнологичного гиганта. Акции Apple существенно подешевели в последнее время и могут оказаться в «медвежьем» рынке, если закроют день ниже отметки $185,6. Пока цена остановилась в шаге от этого уровня, а на рынке уже появляются сообщения вроде того, что Berkshire увеличила свою долю в Apple. Впрочем, мнение компании Уоррена Баффетта сегодня не имеет столь большого влияния на рынок, как это было прежде. Бумаги General Electric упали на 3,37%, хотя днём ранее оказались среди лидеров роста на новостях о продаже доли в Baker Hughes. Акции Boeing, потерявшие 1,37% стоимости, продолжают смотреться слабее рынка. Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку анализов безопасности самолётов Boeing. Вспомним также о статистике. Индекс потребительских цен в США показал рост на 2,5% в октябре по сравнению с 2,3% в сентябре. Однако Core CPI снизился до 2,1%, хотя ожидалось неизменное значение роста на уровне 2,2%. Ночью выступал председатель ФРС Пауэлл. Он выразил удовольствие от состояния экономики на текущий момент. Впрочем, он также отметил возможные риски, которые преимущественно относятся к внешним. Пауэлл ответил критикам ужесточения в том смысле, что ФРС всегда служит обществу на профессиональной и беспартийной основе. По итогам торгов DJIA снизился на 0,81% до 25080,50 п., а S&P 500 упал на 0,76% до 2701,58 п.

Число поставщиков Apple, которые снижают прогнозы, пополнилось компанией AMS AG. Впрочем, продавали не только поставщиков высокотехнологичного гиганта, но и нефтяные бумаги. Американские запасы продолжили расти восьмую неделю подряд. С другой стороны, на китайском рынке преобладали покупатели, которые рассчитывали на вмешательство государства. Кроме того, в последние дни появляется информация о том, что Китай и США возобновили переговоры по торговым вопросам, хотя конкретики по данному направлению пока нет. В Австралии безработица неожиданно осталась на уровне 5,0% при прогнозах роста до 5,1%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 21781,20 п. (-0,30%), Hang Seng – 25859,30 п. (+0,80%), Shanghai Composite – 2657,80 п. (+0,97%).

Накануне нефть пыталась развернуться вверх, но статистика продолжает поддерживать «медведей». Согласно информации API, на неделе, завершившейся 9 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,8 млн бар. Запасы бензина увеличились на 188 тыс. бар., а запасы дистиллятов упали на 3,2 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2,3 млн бар., а также снижения запасов бензина на 0,89 млн бар. и дистиллятов на 2,7 млн бар. Различные банки отмечают то, что экономика Китая начинает демонстрировать признаки охлаждения. В частности, об этом пишут аналитики Morgan Stanley. Не будем также забывать, что экономики Японии и Германии сократились в III квартале. Пока разговоры о сокращении добычи остаются разговорами. Большинство представителей OPEC+ заявляют о том, что производители примут необходимые меры, чтобы не допустить чрезмерного дисбаланса на рынке. Из этого мы делаем вывод, что текущая ситуация ещё не рассматривается в качестве критичной. К 9:00 (мск) Brent – $66 (-0,18%), WTI – $56,27 (-0,30%), золото – $1211,7 (+0,13%), медь – $5999,9 (+0,42%), никель – $11410 (+0,88%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 96,743 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,133 (+0,2%), GBP/USD – $1,301 (+0,15%), USD/JPY – 113,53 (-0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть не смогла развить коррекцию, что угрожает новым падением котировок, если сильный рост запасов в США получит подтверждение в официальной статистике. Из позитива стоит лишь отметить одобрение британским правительством технического документа соглашения между Евросоюзом и Великобританией о Brexit. В течение дня могут появиться новости о каких-либо результатах переговоров США и Китая по торговым вопросам. Отечественный рынок может торговаться в плюсе за счёт ослабления рисков новых ограничений в ближайшем будущем. В четверг отчётность по МСФО предоставят «Черкизово» и «ТМК».