Вчера к вечеру утренняя просадка российских акций была выкуплена, и по итогам торгового дня Индекс Московской биржи показал символический прирост. Причем сопротивление 2360 пунктов не только устояло, но даже не было серьезных попыток проверить его на прочность. Это позитивный фактор для тех, кто верит в рост российского рынка.

Рынок поддержали две главные позитивные новости: отскок цен на нефть и слухи о том, что Конгресс США в этом году не успеет принять антироссийские санкции.

Сегодня с утра нефть торгуется чуть выше отметки 66 доллара за баррель и расти не торопится – Американский институт нефти спрогнозировал увеличение запасов сырья в Штатах на 8,8 млн баррелей. Но в качестве позитивного момента стоит отметить, что вчера в ходе американской сессии не отмечалось явных попыток «залить» рынок нефти, как это было в последние дни. То ли очень крупные «медведи» взяли паузу, то ли они достигли своей цели.

Сегодня рынок акций откроется с небольшим ростом, но тенденция к намеченному вчера подъему сохраняется. Если внешний фон не будет улучшаться, у Индекса Мосбиржи есть все шансы закрепиться выше отметки 2400 пунктов.

Акции Сбербанка близко подобрались к сопротивлению 203 руб, при пробитии которого бумаги можно попробовать спекулятивно купить.

За прошедшую неделю очень сильно упал «Лукойл» (-6%), а еще сильнее «Роснефть» (-12%). Пора бы им отскочить если не на половину, то хотя бы на треть от такого снижения. Поэтому за бумагами надо смотреть и присоединяться к восходящему тренду.

Российская валюта вчера отыграла у доллара почти рубль в основном на фоне информации о переносе сроков санкций. Учитывая приближение налогового периода и высокую доходность по ОФЗ (в районе 9% годовых), можно ожидать увеличения спроса на рубли и ухода отечественной валюты в район 66,5 руб за доллар. Внешний фон с утра благоволит покупкам рубля: доллар немного снижается к основным валютам (пара евро-доллар +0,25%, Индекс доллара —0,1%).