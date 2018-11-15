Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сильных сигналов. Рынок нефти по-прежнему будет задавать ориентиры динамике стоимости российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается нейтральная динамика индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,3% в диапазоне 2370-2385, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2360 и 2350, значимыми сопротивлениями станут отметки 2390 и 2400, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Текущий позитив пока отыгран российским валютным рынком, и для дальнейшего восстановления рубля понадобится новая порция хорошей информации, поэтому с утра ожидается нейтральная динамика курсов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 66,3-67,7 рубля, для европейской валюты — 75,2-76,7 рубля, оценил он.

Прогноз по доллару на сегодняшние торги: 67,10-67,90 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,8-0,9% на фоне снижения стоимости акций Apple из-за опасений инвесторов по поводу снижения спроса на смартфоны.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,2-0,5%. Азиатские биржи при этом менялись разнонаправленно в пределах 1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, китайский Shanghai SE Composite Index вырос на 1%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,1% до 66,19 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1336 доллара против 1,1310 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду повысился на фоне попыток отскока рынка нефти в район 67 долларов за баррель. Снижение санкционных рисков поддержало спрос на российские активы. По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи прибавил 0,15%, до 2378,59 пункта, долларовый индекс РТС — 1,56%, до 1117,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 1,11 рубля — до 67,02 рубля, евро — на 91 копейку — до 75,96 рубля.