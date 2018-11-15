В пятницу, 16 ноября, Газпром нефть опубликует финансовые результаты за 3к18 по МСФО, которые, как мы полагаем, окажутся достаточно сильными благодаря улучшению операционных показателей и макроэкономической ситуации. Рассчитанная нами прогнозная цена акций компании через 12 месяцев (6,10 долл.) остается без изменений, что предполагает 20%-ю ожидаемую общую доходность. Мы подтверждаем рекомендацию Держать.

Сильные операционные результаты и рост цен на нефть. В сегменте добычи поддержку выручке Газпром нефти должно было оказать увеличение добычи на российских месторождениях (+5,8% к/к согласно данным ЦДУ ТЭК) плюс рост цены нефти Urals (+1,7% к/к). В сегменте переработки на выручке компании должно было положительно сказаться ожидаемое нами увеличение производства (+6,6% к/к) и значительное расширение глобальных крэк-спредов. Сдерживающее влияние на рост выручки могли оказать снижение закупок нефти и нефтепродуктов и ослабление рубля. В целом мы ожидаем, что по итогам 3к18 выручка компании составит 10 153 млн долл., увеличившись на 2% к/к.

Положительный эффект ослабления рубля. Снижение курса рубля к доллару (почти на 6% к/к) должно было положительно отразиться на динамике номинированных в рублях расходов Газпром нефти. По нашим оценкам, операционные и сбытовые расходы компании сократились на 2% к/к и 5% к/к соответственно. В то же время прочие налоги (за исключением налога на прибыль) должны были вырасти на 3% к/к, до 2 248 млн долл. В результате наш прогноз EBITDA по итогам 3к18 составляет 2 901 млн долл. (+7% к/к).

Увеличение прибыли от участия в других компаниях, уменьшение убытка от курсовых разниц. Благоприятная макроэкономическая ситуация должна была положительно сказаться на прибыли компании от участия в капитале зависимых обществ. Согласно нашим расчетам, убыток Газпром нефти от курсовых разниц в 3к18 сократился до 110 млн долл. (против 323 млн долл. во 2к18), в связи с чем мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 1 958 млн долл.