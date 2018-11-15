Как сообщил вчера Росстат, инфляция за период с 7 по 12 ноября составила 0,2%, что предполагает рост цен на 0,3% с начала месяца.

Эта новость негативна, так как ускорение инфляции произошло только на второй неделе месяца, в то время как в начале ноября сигналов на ускорение инфляции не было. Если предположить, что этот рост инфляции отражает разовый эффект, наш ориентир по инфляции на уровне 3,8% г/г в 2018 г. по-прежнему остается в силе.

Однако, если же данное ускорение роста цен отражает первый сигнал о повышении НДС, тогда инфляция по итогам 2018 г. превысит наш прогноз.

На данный момент маловероятно, что на заседании по ставке в декабре от ЦБ потребуются какие-либо действия, так как ЦБ ожидает, что инфляция по итогам 2018 г. составит 3,8-4,2% г/г.