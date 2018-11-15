В среду на рынке ОФЗ наблюдалось ралли, обусловленное сообщениями СМИ о том, что Конгресс США вряд ли успеет до конца этого года рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России, а также восстановлением цен на нефть. Позже дополнительную поддержку настроениям на рынке оказало успешное проведение аукционов по размещению ОФЗ.

Наклон кривой уменьшился: доходности длинных бумаг снизились на 24–27 бп, среднесрочных – на 14–27 бп, коротких – всего на 5–12 бп. В частности, ОФЗ-26212 закрылся с доходностью 8,69%, полностью отыграв снижение за период с начала ноября. Оборот торгов на МосБирже вырос до 26 млрд руб. против 22 млрд руб. днем ранее, что, на наш взгляд, свидетельствует о высокой активности нерезидентов. ОФЗ вчера смотрелись лучше других суверенных облигаций развивающихся стран, доходности 10-летних выпусков которых снизились на 4–10 бп.

Оба вчерашних аукциона Минфина по размещению ОФЗ оказались успешными. Мы полагаем, что помимо восстановления на рынке высокому спросу со стороны банков также способствовали купонные выплаты по ОФЗ-26216 и значительный объем погашения КОБР (на сумму 917 млрд руб., из которых только 490 млрд руб. были реинвестированы). Спрос на ОФЗ-29012 превысил предложение в 2,4 раза, так что весь объем (5 млрд руб.) был размещен по цене на уровне вторичного рынка (99,8%). Цена отсечения совпала со средневзвешенным уровнем, что может означать, что весь объем был выкуплен одним инвестором. Спрос на ОФЗ-25083 оказался выше предложения (также 5 млрд руб.) в 3,5 раза. Выпуск также был размещен в полном объеме, а доходность по цене отсечения составила 8,44%, что соответствует уровню вторичного рынка прямо перед аукционом.